Infortunio Bremer, la Juve corre ai ripari: ex Inter nel mirino | Arriva a gennaio

Gleison Bremer si è nuovamente infortunato e la Juventus ha intenzione di sostituirlo con un ex Inter

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire nuovamente da Igor Tudor. Il tecnico croato, l’anno scorso, ha sostituito l’esonerato Thiago Motta ed è riuscito a portare la squadra bianconera in Champions League all’ultima giornata dopo un grande testa a testa con la Roma, autrice di una grande rimonta.

Quest’anno, per quanto riguarda il campionato, la squadra è ancora imbattuta, ma nelle ultime giornate qualcosa non sta andando come sperato visto i tanti pareggi ottenuti. Sicuramente ci sono compagini più attrezzate per la vittoria dello scudetto, ma l’obiettivo è quello di migliorare il quarto posto e di dare fastidio in cima alla classifica.

Intanto, una brutta notizia riguarda la squadra. Infatti, il difensore brasiliano Gleison Bremer è nuovamente fermo per infortunio ed è stato costretto ad operarsi.

Proprio per questo la società non vuole rimanere con le mani in mano ed ha intenzione di trovare un sostituto del ragazzo nel mercato di gennaio e nel mirino c’è un ex Inter.

Juventus, Bremer K.O.: un ex Inter per sostituirlo

Gleison Bremer è nuovamente costretto a rimanere fuori dopo l’infortunio e dopo l’operazione subita. Un duro colpo visto che il brasiliano è una delle colonne della squadra bianconera. La società, per evitare brutte sorprese, vuole intervenire sul mercato nel mese di gennaio per trovare un sostituto.

Una delle opzioni più calde è quella di riportare nuovamente in Italia l’ex capitano nerazzurro, Milan Skriniar. Il giocatore ora è in forza al Fenerbahce e potrebbe ritornare in Italia. Lui stesso nei mesi scorsi ha ammesso di poter giocare in Serie A nel caso in cui si presentasse l’occasione.

Skriniar, altro tradimento all’Inter

L’addio di Skriniar all’Inter, soprattutto per come è stato comunicato ai tifosi nerazzurri, non è stato morbidissimo. Gli interisti si sono sentiti traditi da un giocatore che lecitamente ha deciso di guadagnare più soldi altrove, ma che aveva apertamente detto alla domanda sul rinnovo: “I tifosi mi conoscono, non ci saranno problemi”.

Lo slovacco aveva anche la fascia da capitano al braccio in quel periodo, cosa che poi è stata ritirata. Adesso l’occasione di giocare per i rivali di sempre. E questo sarebbe un nuovo tradimento per i tifosi nerazzurri.