Altro che addio, Inter a vita: “È l’ultima squadra della mia vita” | Chivu tira un sospiro di sollievo

Il giocatore nerazzurro giura amore eterno all’Inter e la cosa non può che far felice Christian Chivu

La stagione dell’Inter non è iniziata come ci si attendeva. La squadra nerazzurra, dopo il grandissimo esordio contro il Torino in cui ha vinto per 5-0, è caduto per ben due volte di fila e in rimonta. La prima contro l’Udinese che è riuscita a ribaltare il gol di Dumfries e ha vinto per 2-1 a San Siro.

Poi, contro la Juventus che è riuscita a vincere 4-3 grazie al gol allo scadere di Adzic. Successivamente la squadra ha mostrato segni di ripresa grazie alle cinque vittorie ottenute tra campionato e Champions League contro Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga, Ajax e Cremonese. Ora, alla ripresa ci sarà sicuramente un periodo molto intenso e complicato.

Infatti, gli uomini di Christian Chivu, oltre alle partite infrasettimanali da giocare in Champions League, inizieranno ad avere una serie di scontri diretti ravvicinati, a cominciare da Roma e Napoli.

Intanto, un giocatore ha deciso di giurare amore eterno alla squadra nerazzurra. Una notizia che senza ombra di dubbio farà piacere a tutto l’ambiente interista.

Inter, il giocatore giura fedeltà: “Sarà la mia ultima squadra”

In questi giorni c’è stata la presentazione del libro del centrocampista nerazzurro, Mkhitaryan, intitolato ‘Una vita al centro’. Il giocatore lo ha presentato in vari posti, tra cui anche la Mondadori vicina al Duomo di Milano.

E proprio a margine dell’incontro, l’armeno ha giurato amore all’Inter: “Per il momento non sto mollando, sto lottando e farò il massimo fino al termine della stagione. Poi valuteremo se potrò ancora dare un contributo importante alla squadra: se sarà così, giocherò ancora per uno o due anni, altrimenti mi ritirerò senza rimpianti. Come ho detto l’Inter sarà la mia ultima squadra“.

Inter, in estate in tanti andranno via

Per quanto riguarda l’Inter, saranno tanti i giocatori che lasceranno Appiano Gentile in estate. Molti di questi andranno via a parametro zero.

Infatti, giocatori come Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij e lo stesso Mkhitaryan andranno via per sopraggiunti limiti di età. Poi toccherà alla società trovare i sostituti adatti per far ripartire un nuovo corso.