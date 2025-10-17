Blitz dei carabinieri, Immobile nel mirino: ha già confessato tutto | Ora rischia la galera

Guai per l’attaccante del Bologna, Ciro Immobile: ecco cos’è successo all’ex giocatore della Nazionale

La Serie A è iniziata già da qualche settimana, ma non sono mancate nè le prime sorprese e nemmeno i primi verdetti. La squadra sicuramente favorita per la vittoria dello scudetto è il Napoli che ha dimostrato di saper essere la più continua di tutte e che con il mercato estivo ha aggiunto tantissima qualità ad una rosa già forte.

Occhio anche al Milan che con la nuova guida di Massimiliano Allegri ha visto le sue ambizioni fortificate e che vuole lottare per il titolo. La Juventus, invece, ha intenzione di migliorare il quarto posto della passata stagione, magari provando anche a dare fastidio alle squadre che si giocheranno lo scudetto in cima alla classifica.

L’Inter è ancora un cantiere aperto e dopo un inizio shock, la squadra sembra essersi ripresa. La Roma, prima a pari punti in classifica, sta dimostrando di voler arrivare assolutamente in Champions League.

Intanto, arriva la notizia che ha sconvolto tanti tifosi. E’ arrivato il blitz dei carabinieri per Ciro Immobile. Ecco cos’è successo all’attaccante del Bologna.

Guai per Ciro Immobile, ecco cos’è successo all’attaccante

I carabinieri di Torre del Greco hanno disposto il sequestro del centro sportivo dell’attaccante del Bologna, Ciro Immobile, a causa di presunti abusi edilizi. Una notizia che sicuramente ha sconvolto il giocatore che, tramite un messaggio social, ha testimoniato la bontà del suo operato.

L’attaccante non è tra gli indagati, cosa che sono altre sei persone che sarebbero coinvolte e che non avrebbero ottenuto i necessari provvedimenti e permessi. Una situazione sicuramente spiacevole che vedremo, nelle prossime settimana, come andrà a finire.

Bologna, ecco chi al posto di Immobile

Per quanto riguarda il campo, Ciro Immobile aveva iniziato la stagione come titolare nel Bologna, ma l’infortunio che lo ha colpito ha fatto cambiare i piani a Vincenzo Italiano. Infatti, il tecnico, ha dovuto schierare gli altri due suoi centravanti.

Chi sta facendo bene è Santiago Castro che se non segna, riesce sempre a fare un gran lavoro per i compagni. Nelle ultime settimane è stato maggiormente impiegato anche Dallinga che però non riesce mai a convincere del tutto.