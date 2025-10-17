Verso Roma-Inter, Gasperini ritrova il titolare: recupero lampo | Le ultime da Trigoria

Gasperini ritrova il giocatore titolare in vista della partita contro l’Inter, sfida a cui il tecnico tiene molto

La prossima giornata di campionato vedrà sfidarsi Roma e Inter. La squadra giallorosso si trova in cima alla classifica a pari punti con il Napoli, dopo un grandissimo inizio di campionato condito anche dalla vittoria del derby della capitale. I nerazzurri non hanno approcciato bene la stagione e si trovano a dover rincorrere a tre punti di distanza.

Sappiamo tutti quanto quella contro i nerazzurri sia una sfida importantissimo per Giampiero Gasperini. Il tecnico romanista, infatti, è stato sulla panchina interista, ma le cose non sono andate benissimo ed è arrivato l’esonero. Un trattamento che non è mai stato mai digerito e non sono mancate le frecciatine dell’ex Atalanta.

Adesso c’è anche la voglia di riuscire a battere la squadra di Christian Chivu, visto che Gasperini, quando c’era Simone Inzaghi, non era mai riuscito ad ottenere i tre punti con i nerazzurri.

Intanto, il tecnico di Grugliasco potrà sicuramente sorridere visto che per la partita ritroverà il giocatore titolare. Da capire se ci sarà dal primo minuto o da subentrato.

Roma, Gasperini sorride: il titolare ci sarà contro l’Inter

Dall’infermeria arrivano grandi notizie per Giampiero Gasperini. Infatti, il tecnico, potrà contare sulla presenza di Wesley nella partita contro l’Inter. Il giocatore, durante l’ultimo match, era uscito anticipatamente a causa di un fastidio.

Per questo non ha potuto rispondere alla convocazione del Brasile ed è rimasto a Trigoria per recuperare. Per lui ci sarà sicuramente la convocazione, anche se con ogni probabilità dovrebbe partire dalla panchina.

Inter, un big sarà out contro la Roma

Se da un lato i giallorossi possono sorridere per aver ritrovato un giocatore importante che ha recuperato dall’infortunio, lo stesso non si può dire dell’Inter che dovrà fare a meno di Marcus Thuram. L’attaccante è uscito nel penultimo turno giocato dai nerazzurri e non sarà a disposizione.

Oltre a questo, Lautaro, che sarà titolare, verrà da un lungo viaggio e non in perfetta forma. Ad affiancarlo il ballottaggio tra Bonny ed Esposito dovrebbe vedere l’attaccante francese come vincitore per scendere in campo.