Tragedia Lukaku, dopo il lutto arriva la denuncia: vittima di estorsione | Tifosi senza parole

Per Romelu Lukaku non è un periodo semplice per quanto riguarda il lato privato: ora arriva anche l’estorsione

Il Napoli, nella passata stagione, ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo andando a vincere uno scudetto in una stagione in cui non era assolutamente la squadra favorita. Il club partenopeo è riuscito a ribaltare tutti i pronostici della vigilia e in questo modo ha regalato una grande gioia ai propri tifosi.

Tanti sono stati gli artefici di questo risultato. In primis, il presidente De Laurentiis che, dopo un’annata non proprio positivissima, ha deciso di affidarsi alle persone giuste. A cominciare dal direttore sportivo, Giovanni Manna che è riuscito a costruire una squadra competitiva e ovviamente ad Antonio Conte che ha vinto l’ennesimo campionato della sua carriera.

Un altro protagonista è stato sicuramente Lukaku, che quest’anno non sta vivendo un periodo positivissimo visto che ha avuto un pesante lutto familiare e sarà infortunato fino a metà della stagione.

Oltre a tutto questo è arrivata un’altra notizia che lo riguarda da vicino e che sicuramente rende più amaro questo periodo. Il giocatore è stato vittima di estorsione.

Lukaku, momento no nella sua vita: è stato vittima di estorsione

Romelu Lukaku non sta vivendo un ottimo momento. L’attaccante del Napoli, infatti, non è riuscito ad essere presente quantomeno in questa prima parte della stagione a causa di un grave infortunio e di recente ha perso anche un figura importante come lo era suo padre.

Infatti, l’uomo è scomparso a Kinshasa e il giocatore, insieme al fratello Jordan, avrebbero voluto dare un estremo saluto in maniera dignitosa. Purtroppo questo non è stato possibile, visto che non è stato permesso di riportare la salma a Bruxelles se non dietro un’estorsione che ci sarebbe stata da parte di alcuni membri della famiglia. Una situazione sicuramente molto triste.

Napoli, Conte alle prese con gli infortuni

Tornando alle questioni di campo, Antonio Conte è alle prese con tutta una serie di infortuni che stanno condizionando la propria squadra. Infatti, oltre a Lukaku, alla rosa azzurra mancano elementi come Politano, Lobotka, Buongiorno, Rrahmani.

Insomma, il tecnico dovrà trovare delle alternative valide per sopperire a queste mancanze perchè i prossimi impegni saranno importantissimi.