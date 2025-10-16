Addio Inter già scritto, saluta tutti a gennaio: c’è l’annuncio del CT | Marotta cerca l’erede

Il giocatore nerazzurro potrebbe dire addio all’Inter già nella finestra di gennaio: il suo CT lo invita all’addio

Il mercato estivo dell’Inter è stato sicuramente molto deludente. La dirigenza di viale della Liberazione aveva programmato tutta una serie di movimenti in entrata ed in uscita che, però, alla fine, non è riuscita a concretizzare. Anzi, addirittura, in maniera inspiegabile e totalmente tardiva è stata cambiata strategia in corso d’opera.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili nello specifico: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e gamba come Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità come Ademola Lookman.

Purtroppo per lui, non solo non sono arrivati ad Appiano Gentile i calciatori richiesti, ma addirittura non sono arrivati nemmeno elementi che avessero delle caratteristiche simili.

Intanto, un giocatore potrebbe dire addio ai nerazzurri già nel mese di gennaio. Il suo CT lo ha messo alle strette e lo ha invitato a cambiare squadra per il Mondiale.

Inter, addio a gennaio scritto? Il CT lo invita ad andare via

Una situazione da monitorare con grande attenzione è quella che riguarda il difensore tedesco, Yann Bisseck. Il giocatore non sta trovando molto spazio in nerazzurro e, per andare a giocare il Mondiale, vorrebbe andare a trovare minutaggio altrove.

E le parole del suo CT, Nagelsmann, lo spingono lontano da Milano: “Yann non gioca proprio tanto all’Inter”. Insomma, un messaggio molto chiaro per il classe 2000 che, insieme alla società e all’allenatore, dovranno prendere una decisione a breve per capire, successivamente, come muoversi.

Bisseck, ecco chi lo vuole

Yann Bisseck è un giocatore parecchio apprezzato sul mercato. In questo giorni si era parlato di un possibile scambio con il Crystal Palace con il difensore inglese, Guehi, ma l’ipotesi sembra improbabile visto che il giocatore vuole andare fortemente al Liverpool.

Ma occhio anche all’Eintracht Francoforte. Il ragazzo è un pallino del ds della squadra tedesca che sicuramente non offrirà mai un titolo definitivo a 35 milioni, ma con un prestito con obbligo e con una percentuale sulla futura rivendita, le cose potrebbero cambiare.