Leclerc lascia la Ferrari, c’è l’annuncio UFFICIALE | La destinazione è clamorosa

Arriva l’annuncio sul futuro di Charles Leclerc che potrebbe lasciare la Ferrari al termine della stagione

Il Mondiale di Formula 1 ha oramai assunto una conformazione pressochè definitiva per quanto riguarda la lotta per la vittoria finale. Infatti, il titolo è oramai una questione a tre piloti e due scuderie. Al primo posto troviamo il pilota australiano Oscar Piastri su McLaren, seguito da compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che nelle ultime settimane è riuscito a recuperare un po’ di terreno. Chi è stata la vera e propria delusione della stagione è sicuramente la Ferrari che non è riuscita ad essere praticamente mai competitiva in pista.

Nonostante la presenza di due piloti incredibili come Lewis Hamilton e Charles Leclerc, la vettura non ha garantito quanto si sperava aumentando la frustrazione dell’inglese e del monegasco.

E a proposito di quest’ultimo è arrivato l’annuncio che ha riguardato il suo futuro. Leclerc, infatti, potrebbe davvero lasciare Maranello al termine della stagione.

Leclerc, addio Ferrari? Arriva l’annuncio sul suo futuro

Leclerc via dalla Ferrari? Un’ipotesi da non scartare completamente. Il pilota monegasco, infatti, sta vivendo una stagione difficile ed è molto deluso dal fatto di non riuscire a competere per il titolo. Per questo potrebbe decidere di cambiare aria.

A questo proposito è intervenuto, al Festival dello Sport, Mario Andretti della Cadillac, che farà il suo esordio nella prossima stagione di Formula 1 e che ha parlato proprio del futuro del ferrarista: “Leclerc in Cadillac? Lo farei domani, senz’altro. Lo accoglierei a braccia aperte. Ci servono un paio d’anni, dobbiamo meritare un talento così”.

Leclerc, ecco un altro scenario possibile per il futuro

Di Leclerc si parla tantissimo soprattutto per quanto riguarda il futuro. Il pilota della Ferrari non è contento della situazione e se non vedrà tanti e celeri miglioramenti, potrebbe davvero decidere di andare via.

Dopo tanti anni è lecito farsi due domande per capire se è il caso di provare a competere con una scuderia che competitiva non lo è stata da tanti anni, oppure se è meglio volgere gli sforzi altrove. E in questo caso occhio alla Red Bull se dovesse andare via Verstappen.