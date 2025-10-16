Bove torna in campo, l’annuncio è clamoroso: ecco la nuova squadra | Tifosi commossi

Arriva la clamorosa notizia che riguarda Edoardo Bove: il centrocampista potrebbe ritornare in campo

La partita tra Fiorentina ed Inter della passata stagione verrà ricordato per quanto accaduto all’allora centrocampista della squadra toscana, Edoardo Bove. Il giocatore, dopo 16 minuti di gioco, a causa di un malore al petto, si è accasciato a terra e aveva destato parecchia preoccupazione in compagni di squadra e avversari.

La partita, poi, era stata giustamente sospesa vista la situazione delicata. Il ragazzo era stato portato d’urgenza all’ospedale per avere tutti i controlli di rito e per fortuna ha ripreso conoscenza ed era riuscito a rimettersi. Ma, purtroppo per lui, i medici hanno detto che la sua carriera calcistica era terminata.

Un duro colpo per un giovane talento nel pieno della sua carriera e che aveva iniziato a giocare anche con una certa continuità visto che la stagione precedente non era riuscito a fare lo stesso alla Roma.

Intanto, a proposito di Bove, è arrivata una notizia che ha fatto felici tantissimi tifosi e che potrebbe portare al suo ritorno in campo tra qualche tempo.

Bove, clamoroso ritorno in campo? Annuncio ufficiale

Edoardo Bove, come si sa, non tornerà in campo a giocare, quantomeno per il momento. Il centrocampista, però, ha deciso di non rimanere lontano dal campo di gioco e ha deciso di acquistare una società di calcio.

Infatti, il classe 2002 ha acquistato la Boreale, squadra in cui ha iniziato a muovere i primi calci al pallone e che gli ha consentito poi di arrivare a giocare nella Roma che lo ha lanciato al grande calcio dei professionisti.

Bove, il ritorno in campo sembra utopico al momento

Dopo quanto accaduto in campo, il ritorno in campo come calciatore, per Edoardo Bove, sembra utopico quantomeno per il momento. Si sa come nel nostro paese, quando ci sono degli eventi del genere, le regole sono molto stringenti.

I medici non vogliono correre il rischio di prendersi delle responsabilità. Era capitato allo stesso modo anche all’ex centrocampista nerazzurro, Christian Eriksen. Dopo l’accaduto, il suo ex allenatore, Raffaele Palladino, gli aveva proposto di entrare a fare parte del suo staff per poi iniziarlo alla carriera da allenatore. Ma per ora il ragazzo sta provando a capire il da farsi.