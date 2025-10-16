Colpaccio in Brasile per l’Inter: Marotta invia l’osservatore | Nel mirino il figlio d’arte

L’Inter potrebbe pescare un giovane talento dal Brasile: i nerazzurri lo hanno fatto osservare da vicino

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente. Il club di viale della Liberazione, infatti, aveva in mente tutta una serie di interventi da dover fare, ma non è riuscita a concretizzarli, anzi. Addirittura ad un certo punto, in maniera totalmente inspiegabile e tardiva, i dirigenti hanno cambiato completamente strategia rispetto a quella originaria.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine non è arrivato nessuno dei tre ad Appiano Gentile ed anzi, non è arrivato nemmeno un giocatore che avesse caratteristiche simili a quelli sopra menzionati.

Intanto, i nerazzurri, stanno facendo osservare molto da vicino un talento brasiliano che farà parlare di sè e che è anche un figlio d’arte visto che suo padre ha fatto cose molto importanti.

Inter, colpo dal Brasile? Marotta fa visionare il talento

La società nerazzurra, come si sa da tempo, ha intenzione di investire su giovani talenti da far crescere e far maturare per creare valore in rosa. E per questo, negli ultimi mesi, gli scout nerazzurri si sono focalizzati su un giovane giocatore figlio d’arte.

Si tratta dell’attaccante del Santos, Robinho Junior, classe 2007 e figlio dell’ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Milan. Il ragazzo può giocare sia sull’esterno destro, da cui rientra con il suo piede mancino, ma anche come falso nueve. Di lui si dice un gran bene.

Robinho jr-Inter, ecco come stanno davvero le cose

Di questa notizia che è rimbalzata nelle scorse ore ha parlato anche il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano. Secondo lui, in questo momento, questo interesse non è affatto una trattativa.

Infatti, nella clausola contrattuale del giovane calciatore è inserita una cifra di 100 milioni di euro che il club non è affatto disposto a trattare. Dunque, potere avanzare una proposta economica, per i nerazzurri, sembra particolarmente complicato.