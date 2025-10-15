Neymar gratis all’Inter, scoppia la bomba in Serie A | Firma per il Mondiale

Arriva l’indiscrezione della possibilità di portare Neymar all’Inter a parametro zero: bomba in Serie A

Il mercato dell’Inter della passata stagione è stato parecchio deludente. La dirigenza di viale della Liberazione aveva programmato tutta una serie di interventi che, però, non è riuscita a concretizzare. Addirittura, ad un certo punto, in maniera completamente inspiegabile e tardiva la società ha deciso di cambiare totalmente strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, ha deciso di puntare su tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica in campo come Ademola Lookman.

Ad Appiano Gentile non solo non sono arrivati i giocatori che il tecnico aveva richiesto, ma nemmeno elementi che avessero le stesse caratteristiche dal punto di vista tecnico-tattico.

Intanto, arriva la clamorosa indiscrezione che riguarda il mercato nerazzurro. Infatti, Marotta, potrebbe puntare sull’arrivo di Neymar a parametro zero a gennaio.

Inter, suggestione Neymar? Ecco come stanno le cose

Neymar all’Inter è stata una suggestione per l’estate. Il fuoriclasse brasiliano, in questo momento, si trova al Santos. In estate, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe stato proposto ad alcuni club dagli agenti, tra cui anche quello nerazzurro.

In quel momento, la dirigenza, ha rifiutato, visto che avrebbe dovuto contrattare il cartellino. Ma il giocatore potrebbe ritornare d’attualità visto che dal 31 gennaio potrà andare via a parametro zero. Da capire se realmente ci sarà la possibilità di portare avanti questa suggestione oppure se rimarrà tale, anche perchè la necessità è quella di rinforzare l’organico con elementi giovani e fisicamente integri.

Inter, in estate la rivoluzione della rosa

La prossima estate sarà particolarmente importante per la società nerazzurra. Infatti, il club ha intenzione di cambiare volto ad una rosa che è quasi la stessa da tre stagioni consecutive. Alcuni giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan andranno via a parametro zero.

Altri big potrebbero lasciare Milano per trovare stimoli altrove e finanziare il mercato. Insomma, sarà un periodo particolarmente importante e in cui ci sarà un gran via vai in viale della Liberazione.