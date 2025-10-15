Allarme infortuni, dramma nel mondo del tennis: annuncio a sorpresa | La stella rischia la carriera

Un tema molto forte per il tennis sono gli infortuni per le tante gare: arriva l’annuncio per il tennista

Il mondo del tennis, in questi anni, sta vedendo nascere una nuova rivalità tutta sportiva, ovvero quella tra Jannik Sinner ed il tennista spagnolo Carlos Alcaraz. In questi mesi, lo spagnolo, è riuscito ad avere la meglio maggiormente rispetto all’italiano. Infatti, delle ultime sei finali giocate, in cinque si sono sfidati i due fuoriclasse.

Sinner è riuscito a vincere il torneo di Wimbledon contro il rivale, mentre Alcaraz è uscito vittorioso agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e allo US Open. Questi successi, inoltre, gli hanno anche permesso di poter balzare in cima alla classifica ATP dopo una rimonta incredibile nel punteggio.

Questo ha rappresentato un duro colpo per l’altoatesino che addirittura ha deciso di cambiare qualcosa nel suo stile di gioco pur di recuperare terreno e controsorpassare il rivale.

Intanto, arriva l’allarme rosso nel mondo del tennis. Infatti, c’è l’annuncio che riguarda un giovane tennista ed il rischio infortuni dovuto ai troppi impegni sul campo.

Tennis, arriva l’allarme per il tennista: rischio di compromettere la carriera

Uno dei talenti più fulgidi del mondo del tennis è sicuramente lo statunitense, Shelton. Il giovane tennista è stato vincitore del Masters 1000 in Canada ed è uno dei tennisti maggiormente accreditati per quanto riguarda la vittoria di uno slam. Allo US Open si è dovuto ritirare a causa di un infortunio alla spalla, ma vuole ritornare in campo per i prossimi impegni nonostante i dubbi sulla condizione.

Ad ammonirlo, ci ha pensato l’ex tennista Shiver. Ecco le sue parole: “Tirando a 230 Km/h, mi auguro che il suo braccio riesca a sostenere tali sforzi. Guardate Del Potro, probabilmente colpiva più forte di tutti nel tennis moderno, penso che nessuno avesse un dritto più forte del suo. Eppure il suo corpo non ha retto”.

Rischio infortuni, anche Sinner è caduto

Per quanto riguarda il tennis nostrano, anche Sinner è caduto nella trappola degli infortuni. Infatti, l’altoatesino, ha dovuto ritirarsi dal torneo di Shangai a causa di un problema fisico, dovendo rinunciare alla possibilità di poter rosicchiare qualche punto ad Alcaraz nella classifica ATP.

Negli ultimi tempi ci sono stati anche alcuni cambiamenti nella preparazione fisica e chissà che a tal proposito non ci siano miglioramenti già dai prossimi impegni.