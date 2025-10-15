L’Inter scarica Bisseck, addio con lo scambio: affare in Premier League | Liverpool K.O.

Bisseck potrebbe lasciare l’Inter nel mercato di gennaio e nasce una ghiotta possibilità dalla Premier League

La prossima estate potrebbe essere quella della rivoluzione tanto decantata per quanto riguarda l’Inter. La società nerazzurra, infatti, è impegnata in un’opera di graduale ringiovanimento della rosa e di ricambio generazionale. Già in estate sono arrivati elementi giovani che andranno inseriti in un gruppo solido e forte.

A giugno, poi, ci sarà l’addio sicuro di alcuni senatori come Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan che andranno in scadenza di contratto. Ma occhio anche alla possibilità di poter cedere qualche big che vorrà trovare stimoli altrove e che potrà aiutare, con i soldi dell’incasso, a finanziare il mercato in entrata.

Insomma, ci sarà un grande via vai in viale della Liberazione e un grande lavoro da fare per la dirigenza dopo due estati in cui il mercato non è stato all’altezza delle esigenze della squadra.

Intanto, i nerazzurri, potrebbero dire addio a Bisseck già durante il mercato di gennaio. Il giocatore potrebbe andare a giocare in Premier League e potrebbe nascere una grande suggestione.

Inter, Bisseck può partire a gennaio: ecco la suggestione con lo scambio

Yann Bisseck potrebbe lasciare la squadra nerazzurra già a gennaio. Il difensore tedesco, infatti, sta trovando poco spazio fino ad ora e il suo obiettivo è quello di puntare al prossimo Mondiale. Per questo si potrebbero aprire le porte del mercato.

Su di lui potrebbe esserci nuovamente l’interessamento del Crystal Palace, dopo quello avuto in estate. La cifra richiesta è di circa 25 milioni di euro, ma occhio anche ad una suggestione. I nerazzurri, infatti, seguono da tempo il difensore inglese sempre del Palace, Guehi che andrà via a zero nel 2026. Ecco che potrebbe esserci lo scambio tra i due giocatori del 2000.

Guehi-Inter, ecco come stanno le cose per il difensore

Guehi è uno dei tre difensori a parametro zero, insieme ad Upamecano e Konatè, che interessa maggiormente in Europa. I nerazzurri vorrebbero provare sicuramente a prelevarlo, ma la strada è parecchio in salita.

Il ragazzo, infatti, vorrebbe giocare nel Liverpool che già nella passata stagione avrebbe voluto provare ad acquistarlo, ma senza riuscirci. Ora potrebbe essere l’occasione giusta.