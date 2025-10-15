Mourinho nella bufera, l’arbitro lo ha denunciato: terremoto UEFA | La ricostruzione dei fatti

Josè Mourinho nella bufera dopo quanto ammesso dall’arbitro: ecco come sono andati i fatti

Josè Mourinho è sicuramente uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Tantissime sono state le sue imprese sia nei campionati nazionali che nelle competizioni europee. In quasi tutte le squadre in cui è andato è riuscito a vincere e a lasciare un segno indelebile nell’ambiente e in quelli che sono stati i suoi tifosi.

Personaggio anche fuori dal terreno di gioco, sono tantissime le sue massime che lo rendono un grande comunicatore e che lo hanno reso immortale fino ad oggi. Sono storia le vittorie delle Champions League sulle panchine di Porto ed Inter, oltre alla Conference League su quella della Roma che non riusciva a vincere da tanti anni.

In questa fase un po’ calante della sua carriera ha deciso di andare dove tutto era iniziato, sulla panchina del Benfica che si trova in un momento di difficoltà e vuole tornare ad essere competitiva.

Intanto, scoppia la bufera sullo Special One dopo le parole che sono state dette da parte dell’arbitro e che hanno scaturito molte discussioni. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Mourinho nella bufera, l’arbitro dice tutto: la ricostruzione dei fatti

Josè Mourinho nella bufera. Infatti, l’ex tecnico della Roma è stato al centro delle polemiche dopo le parole dure dell’arbitro Taylor, lo stesso della finale di Europa League persa con il portoghese in panchina dai giallorossi.

Il fischietto internazionale ha parlato così di quel momento denunciando quanto successo: “Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in termini di insulti. Non solo perchè viaggiavo con i miei familiari in quel momento: questo mette in luce anche l’influenza del comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella dove in realtà non ci sono stati errori gravi per spostare l’attenzione su qualcuno da incolpare“.

Mourinho, altre polemiche vengono dalla Turchia

Lo Special One, ultimamente, non si sta facendo molti amici nemmeno in Turchia, soprattutto dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina del Fenerbahce.

Quanto detto dopo ha scatenato reazioni negative e giuste da parte dei tifosi della squadra turca. Ed anche fedelissimi del portoghese, come Wesley Sneijder che ha giocato per i rivali del Galatasaray, hanno ammonito il tecnico del Benfica.