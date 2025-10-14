Terremoto Infantino, la FIFA vuole cancellare i Mondiali | Insorge la UEFA

Arrivano la notizia e le parole importantissime di Infantino in merito ai Mondiali con una grande novità

Nell’estate del 2026 ci saranno i mondiali di calcio in cui le migliori 48 nazionali, visto il nuovo formato deciso dalla FIFA, si affronteranno per la vittoria della Coppa del Mondo. Alcune sono già matematicamente certe della loro partecipazione, altre stanno ancora lottando per capire se dovranno affrontare gli spareggi.

Tra queste c’è anche l’Italia. La Nazionale azzurra manca dai mondiali da ben due edizioni e anche adesso rischia di essere tagliata fuori. La sconfitta all’esordio con la maggiore rivale del proprio girone, ovvero la Norvegia, è stata decisiva. Ancora non c’è niente di perduto per la qualificazione diretta, ma i numeri fanno pensare che ci saranno gli spareggi.

Nelle ultime due edizioni, in questo senso, non è andata bene visto che l’Italia è stata eliminata prima dalla Svezia, con Ventura in panchina, e successivamente dalla Macedonia del Nord con Roberto Mancini.

Intanto, arriva la grandissima novità che potrebbe riguardare il futuro della competizione. Infatti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha detto parole molto importanti in questo senso.

Mondiali, arriva la grande proposta di Infantino e della FIFA

FIFA e UEFA da sempre sono d’accordo per aumentare il numero delle partite in modo da avere maggiori incassi. Le istituzioni del nostro calcio, infatti, daranno vita, quest’anno, alla stagione più lunga di sempre visto il nuovo format della Champions ed il mondiale a 48 squadre.

Intanto, arrivano parole importantissime di Gianni Infantino che riguardano i prossimi mondiali: “Sembra abbastanza ovvio che non si possa giocare la coppa del mondo in alcuni luoghi d’estate, ma anche in Europa fa molto caldo a giugno e luglio”. Insomma, i mondiali potrebbero essere giocati in inverno e sarebbe una rivoluzione rispetto a quanto conosciuto fino ad ora.

Calcio, il grande tema sono le troppe partite

Uno dei grandi temi che ha investito il mondo del calcio è sicuramente quello del grandissimo numero di partite da giocare. Da un lato, le società, devono pagare grandissimi ingaggi che tendono sempre ad aumentare, dall’altro si deve tutelare la salute dei giocatori che hanno dei ritmi disumani.

Bisognerà sicuramente sedersi attorno ad un tavolo per provare a lasciare qualcosa da ambo i lati. Questi ritmi stanno diventando insostenibili.