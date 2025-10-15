70 milioni per Konè, Inter spazzata via: sacrificio Roma | Giocherà in Champions League

Konè potrebbe lasciare la Roma la prossima estate: un club disposto ad investire 70 milioni di euro per lui

La Roma, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo corso. La società giallorossa, infatti, l’anno scorso, ha fatto tante scelte che hanno deluso i tifosi. Inizialmente la squadra era stata affidata a Daniele De Rossi. Ma i mancati risultati hanno portato al suo esonero dopo appena quattro giornate di campionato.

La panchina, a quel punto, è stata affidata a Ivan Juric che è riuscito a fare addirittura peggio. Infatti, la squadra giallorossa si era ritrovata improvvisamente a due punti dalla zona retrocessione. Infine, è arrivato Claudio Ranieri che è riuscito a fare una grande rimonta e a lottare per la Champions League fino all’ultima giornata.

Quest’anno è stato scelto Gasperini che è partito benissimo con cinque vittorie in sei partite e vuole valorizzare gli elementi giovani, magari arrivando nelle prime quattro posizioni.

Intanto, un giocatore che potrebbe lasciare i giallorossi è sicuramente il centrocampista francese, Manu Konè. Per lui è pronta un’offerta da 70 milioni di euro da una squadra di Champions League.

Manu Konè, addio Roma: offerta da 70 milioni per lui

Manu Konè potrebbe lasciare la Roma a giugno. Il centrocampista francese sta dimostrando di essere uno dei migliori della rosa giallorossa e con Gasperini si sta consacrando sempre di più. Il giocatore sarebbe potuto partire la scorsa estate, ma la società ha deciso di tenerlo.

Ora, la prossima estate, potrebbe essere quella giusta per partire. Su di lui ci sono gli occhi del Paris Saint-Germain che è pronto ad investire una cifra di 70 milioni di euro per lui. Una cifra che permetterebbe ai giallorossi di risolvere il problema plusvalenze per la prossima stagione.

Konè, l’Inter su di lui in estate

Su Manu Konè, in estate, c’era stata anche l’Inter. La società nerazzurra, sfumato Lookman, aveva deciso di fiondarsi sul giocatore francese offrendo la cifra di 45 milioni di euro. La Roma prima ha titubato, poi ha deciso di tenere il ragazzo.

Un calciatore che avrebbe fatto comodo a Chivu che avrebbe voluto un elemento di stazza. Insomma, niente da fare nè per la scorsa estate e nè per il futuro visti i costi lievitati.