Inter in allarme, addio a Pio Esposito a gennaio: firma in Serie A | Effetto domino in attacco

Una squadra di Serie A è molto interessata ad acquistare Pio Esposito: l’Inter è in allarme e vuole tenerlo

Il mercato estivo dell’Inter è stato molto deludente. La società nerazzurra aveva programmato tutta una serie di interventi da fare, ma non è riuscita a concretizzarli, anzi. Addirittura c’è stato un cambio di strategia inspiegabile e tardivo rispetto a quello che era stato previsto che non ha permesso di completare la squadra.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, aveva richiesto determinati profili su cui puntare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e quantità come Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Non solo nessuno di questi tre giocatori è arrivato ad Appiano Gentile, ma addirittura non sono arrivati nemmeno altri elementi che avessero le stesse caratteristiche tecnico-tattiche.

Intanto, la società nerazzurra si è messa in allarme dal momento che una squadra di Serie A è fortemente interessata al giovane attaccante classe 2005, Pio Esposito.

Inter, una squadra di Serie A cerca fortemente Pio Esposito

La Lazio, a partire da gennaio, potrà fare mercato in entrata purchè a saldo zero. L’intenzione dei biancocelesti è quella di separarsi dall’attaccante argentino, Taty Castellanos per una cifra di 30-35 milioni da reinvestire su altri profili.

A Sarri interessano tre giocatori come centravanti: Raspadori, Oyarzabal e Pio Esposito. L’attaccante nerazzurro è un pallino del tecnico toscano che già in estate lo avrebbe voluto a Formello, ma senza successo. L’intenzione dell’Inter è quella di non cedere il giocatore e di farlo diventare una bandiera.

Lazio, ecco le novità di mercato per gennaio

La Lazio, come detto, potrà intervenire sul mercato di gennaio, ma solamente a saldo zero. La società biancoceleste è pronta a rinforzare la rosa con elementi che siano adatti al calcio del suo allenatore.

Per questo, qualche big, potrebbe partire per riuscire a rientrare in primis nei parametri dell’indice di liquidità e successivamente per reinvestire parte o tutta la somma e dare aria fresca ad uno spogliatoio che ha dato tutto. Vedremo nei prossimi mesi cosa succederà in tal senso. Di sicuro ci sono alcuni profili che piacciono molto.