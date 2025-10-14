Cataclisma in Nazionale, l’eroe di coppa lascia il ritiro: la Federazione attacca | Il ct sotto accusa

Colpo di scena nella nazionale: il giocatore lascia il ritiro e la Federazione si scaglia contro di lui

La Nazionale italiana è impegnata nelle partite di qualificazione al prossimo Mondiale. Gli azzurri, dopo la vittoria per 3-1 contro l’Estonia, se la vedranno contro Israele dopo che nell’ultima partita c’era stato un clamoroso 5-4. Gli uomini di Gattuso avranno solamente un risultato a disposizione, ovvero quello della vittoria per sperare di giocare la coppa del mondo.

Un cammino, quello della qualificazione, che si era messo in salita già alla prima partita. Infatti, con l’allora ct Luciano Spalletti, ci fu una clamorosa sconfitta per 3-0 contro la Norvegia con le reti di Nusa, Sorloth ed Haaland. Un risultato che ha portato all’esonero del tecnico toscano e alla chiamata di Gennaro Gattuso.

Con l’ex Milan in panchina, gli azzurri hanno trovato una grande vena realizzativa ed hanno vinto tutte le partite, ma questo potrebbe non bastare e si potrebbe passare dagli spareggi.

Intanto, per una Nazionale, arriva una decisione da parte di un giocatore che ha deciso di abbandonare il ritiro mandando su tutte le furie allenatore e Federazione.

Nazionali, caos incredibile: il giocatore abbandona il ritiro

Dal ritiro della Turchia arriva la notizia clamorosa che riguarda il portiere Ozer. L’estremo difensore della nazionale turca, infatti, non è stato convocato dal ct Vincenzo Montella per la partita vinta contro la Bulgaria per 6-1 e questo ha portato alla sua reazione di abbandonare il ritiro.

Questo comportamento ha fatto andare su tutte le furie sia il tecnico italiano, ma soprattutto la Federazione che ha definito il comportamento del giocatore ‘non autorizzato’ ed ‘inaccettabile’. Insomma, un vero e proprio caos che rischia di aver fatto terminare la carriera in Nazionale del portiere.

Ozer, vecchia conoscenza per i tifosi romanisti

Ozer, a parte questo episodio con la propria nazionale, è ricordato anche per un altro evento particolare soprattutto dai tifosi della Roma. Infatti, il portiere turco è lo stesso che, nella partita di Europa League, è riuscito a ipnotizzare per tre volte i giallorossi.

Prima, per due volte, l’attaccante ucraino Dovbyk e successivamente l’esterno argentino, Soulè. Ora, questo episodio parecchio spiacevole che potrebbe avere delle conseguenze.