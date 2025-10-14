Icardi torna in Serie A, la destinazione è clamorosa: incontro UFFICIALE | Firma a gennaio

Mauro Icardi potrebbe ritornare a giocare in Serie A: c’è stato l’incontro per una destinazione completamente nuova

Il mercato estivo ha lasciato sicuramente degli spunti interessanti tra le squadre che si sono rafforzate e quelle che, invece, hanno deluso. Il Napoli è stata sicuramente una delle società più attive e ha rimpolpato enormemente l’organico con giocatori di grande qualità tanto da essere la squadra favorita per la vittoria dello scudetto.

La Juventus ha deciso di investire tantissimo nel suo reparto offensivo con giocatori come Zhegrova, Openda e David, riuscendo a confermare anche Francisco Conceicao. La Roma poteva sicuramente fare meglio, ma ha inserito degli elementi giovani, interessanti e da valorizzare per creare valore e mettere a posto i conti.

Chi ha deluso totalmente sono state le due milanesi. Nessuna delle due è riuscita a raggiungere quanto programmato prima della sessione estiva e ci sono alcuni ruoli scoperti.

Intanto, chi potrebbe ritornare nuovamente in Serie A è l’attaccante argentino Mauro Icardi. C’è una società che avrebbe avviato i primi contatti per portarlo in Italia.

Serie A, potrebbe ritornare Icardi: ecco chi lo vuole

Mauro Icardi potrebbe ritornare in Serie A. E’ questa la suggestione rilanciata da Calciomercato.it. L’attaccante argentino sta formando una coppia di tutto rispetto con Osimhen al Galatasaray, ma il suo contratto in scadenza e i mancati appuntamenti per il rinnovo potrebbero cambiare le carte in tavola.

In Italia, il Torino avrebbe già iniziato ad avere i primi contatti, ma ci vogliono due condizioni. La prima è che vada via un giocatore tra Zapata ed Adams. La seconda è che l’ex nerazzurro riduca sensibilmente l’ingaggio visti i 10 milioni di euro a stagione percepiti attualmente.

Icardi, il più grande rimpianto della storia recente nerazzurra

Mauro Icardi è, probabilmente, il più grande rimpianto della storia recente nerazzurra. Un giocatore che in area di rigore non ha eguali e che avrebbe potuto fare tantissimo anche in stagioni in cui la sua ex squadra ha vinto.

La gestione sbagliata di certi momenti della carriera non lo ha aiutato e le sue scelte lo hanno penalizzato, visto che avrebbe potuto fare decisamente di più in termini di carriera. Adesso potrebbe arrivare una nuova opportunità in Serie A.