Terremoto prima dell’Inter: l’allenatore ha già comunicato l’addio | Corsa contro il tempo per l’erede

La squadra si è ritrovata all’improvviso senza allenatore e adesso sta cercando un sostituto all’altezza

La stagione dell’Inter non è cominciata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo l’esordio mozzafiato contro il Torino contro cui è riuscita a vincere per 5-0 in casa, è caduta in maniera clamorosa per ben due volte consecutive. La prima in rimonta contro l’Udinese che è riuscita a vincere per 2-1.

Poi è arrivata la sconfitta contro la Juventus, sempre in rimonta e allo scadere, per 4-3. La squadra di Chivu ha mostrato gli stessi errori della passata stagione, prima di dare una sferzata e riprendersi. Infatti, sono arrivate, tra campionato e Champions League, cinque vittorie consecutive che sembrano aver messo alle spalle il periodo nero.

Poi ci saranno tantissimi impegni in cui i nerazzurri vorranno essere protagonisti sia in Italia che in Europa ed è proprio in questa fase che si capirà quali potranno essere gli obiettivi per Chivu e i suoi uomini.

Intanto, arriva il terremoto proprio prima della partita contro l’Inter. La squadra è rimasta senza il suo allenatore ed è corsa contro il tempo per la società per trovare un sostituto all’altezza.

Terremoto clamoroso: squadra senza allenatore. Addio comunicato

L’Inter, in Champions League, fino a questo momento è riuscita a vincere entrambe le partite giocate. La prima contro l’Ajax con il risultato di 2-0, la seconda contro lo Slavia Praga per 3-0. Il prossimo match, invece, sarà contro i belgi dell‘Union Saint-Gilloise che si trovano in una situazione delicata.

Infatti, la squadra belga, si è vista comunicare dal suo oramai ex allenatore, Pocognoli, l’addio. Il tecnico, infatti, ha deciso di firmare un contratto biennale con il Monaco. Pertanto, sarà corsa contro il tempo per trovare un sostituto all’altezza per i prossimi impegni.

Inter, tantissimi scontri diretti dopo la sosta

L’Inter tornerà in campo dopo la sosta e lo farà con tantissime partite impegnative. Prima si comincerà contro le due capoliste, Roma e Napoli con due ex allenatori nerazzurri con il dente avvelenato per ragioni differenti.

Poi, in mezzo, ci sarà anche la Champions League e, poco dopo, anche il derby che i nerazzurri non riescono a vincere da un’intera stagione. Insomma, sarà un momento molto intenso e importante per capire quali saranno gli obiettivi.