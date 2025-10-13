Ultim’ora Sinner, c’è la conferma UFFICIALE: nuovo torneo in programma | Alcaraz avvisato

Arriva la comunicazione da parte di Sinner: potrebbe partecipare ad un nuovo torneo nel 2026

Il momento complessivo di Jannik Sinner è agrodolce in questo momento. Il tennista italiano, infatti, viene da un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il torneo di Shangai, che sarebbe stato molto utile per poter accorciare in classifica sul rivale Carlos Alcaraz. Prima, era arrivata la bella vittoria del torneo di Pechino.

Ma dal ritorno in campo dalla squalifica, le soddisfazioni non sono state molte. Infatti, l’altoatesino è riuscito sì a giocare ben cinque finali consecutive, ma di queste soltanto in una ha portato a casa il trofeo. Agli Internazionali di Roma, Roland Garros, Cinciannati e US Open, a vincere è stato il rivale spagnolo, ma non è tutto.

Infatti, Alcaraz, grazie a questi successi, ha prima diminuito il distacco in classifica ATP e poi superato Sinner che adesso, dopo sessantacinque settimane, si ritrova al secondo posto.

Intanto, arriva una notizia che è sicuramente molto importante per l’italiano. Sinner, infatti, ha dato una comunicazione per la partecipazione ad un torneo nel 2026.

Sinner, arriva la partecipazione al torneo? Indizio ufficiale

Si parla tanto della possibilità che Jannik Sinner possa partecipare al prossimo Australian Open che si giocherà nel 2026. Il tennista italiano potrebbe essere uno dei grandi protagonisti insieme ad Alcaraz che ha già dato conferma della sua partecipazione.

Intanto, a tal proposito, il direttore del torneo, Craig Tiley, all’interno del podcast ‘The Tennis’, ha dato una comunicazione molto importante. Ecco le sue parole: “Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams ed altri atleti entusiasti ed impazienti di iscriversi al torneo”.

Sinner, sei mesi per riprendersi di nuovo la vetta

Jannik Sinner ha come obiettivo quello di riprendersi la vetta della classifica ATP. L’ex numero uno al mondo non ha accettato il sorpasso di Alcaraz dopo sessantacinque settimane di dominio assoluto e ha deciso di mettersi al lavoro per provare a tornare dove è stato.

Ha deciso anche di cambiare il suo stile di gioco che era diventato troppo prevedibile e poco aggressivo. Nei prossimi sei mesi l’obiettivo è quello di ritornare in vetta.