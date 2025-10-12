Il rigore sbagliato fa esplodere la rissa, parapiglia allo stadio: ex Serie A accusato | Coinvolto l’ex Presidente

Incredibile quanto accaduto allo stadio con una rissa dopo un rigore sbagliato: l’ex giocatore di Serie A accusato

La Serie A è iniziata da qualche settimana, ma già ci sono state le prime sorprese ed i primi responsi. La squadra favorita per la vittoria finale è sicuramente il Napoli che vuole replicare quanto fatto nella passata stagione e dopo un mercato in cui ha arricchito enormemente il suo parco giocatori è pronta a sfidare tutti.

Un occhio anche al Milan che ha deciso di ricominciare dal ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è riuscito a riformare un gruppo ed una squadra organizzata e in questo modo ha dato continuità anche in campo. La Juventus è l’unica imbattuta e vuole migliorare il quarto posto della passata stagione, magari dando fastidio a chi lotta per lo scudetto.

Invece l’Inter è un cantiere aperto. Dopo le due sconfitte brucianti di inizio stagione, i nerazzurri hanno avuto un ottimo passo, ma adesso li aspetta un pesantissimo tour de force.

Intanto, dalla Liga Spagnola, arriva la notizia di una rissa provocata da un ex giocatore di Serie A. Inoltre, sugli spalti, è stato coinvolto anche l’ex presidente di una delle due squadre.

Liga, rissa sugli spalti: ex Serie A accusato di aver dato avvio a tutto quanto

Nella partita tra Betis Siviglia ed Espanyol, è successo veramente di tutto. La squadra andalusa è riuscita a vincere per 2-1, ma c’è stato un momento in cui i catalani avrebbero potuto pareggiare i conti con un calcio di rigore.

Pau Lopez, a questo punto, è stato grande protagonista visto che è riuscito a parare il tiro dal dischetto, ma dopo averlo fatto ha portato le mani alle orecchie provocando i tifosi della squadra avversaria. A quel punto è iniziata una grande rissa sugli spalti e ad essere coinvolto è stato anche l’ex presidente dell’Espanyol, Joan Collet.

Pau Lopez e il suo passato con la maglia della Roma

In molti ricorderanno Pau Lopez come portiere della Roma. L’estremo difensore spagnolo non ha lasciato un grandissimo ricordo nella Capitale.

I giallorossi avevano speso circa 23 milioni di euro per strapparlo al Betis, ma in due stagioni non ha dimostrato il suo valore in campo, tornando poi dove aveva fatto molto bene.