Proteste in piazza contro la Coppa del Mondo: migliaia di persone espulse dalle città | Si schiera anche l’idolo della Nazionale

Grandissime proteste per la Coppa del Mondo da parte della popolazione: anche l’idolo Nazionale si schiera

Nel 2026 ci sarà il prossimo Mondiale. Una competizione a cui l’Italia vorrà partecipare dopo le ultime due edizioni in cui non è riuscita ad andare dopo l’eliminazioni agli spareggi prima contro la Svezia e dopo contro la Macedonia del Nord. Una crisi che ha colpito il nostro movimento che sembra non riuscire a scrollarsi.

E anche questa fase del girone non è iniziata benissimo, vista la sconfitta all’esordio contro la principale concorrente, ovvero la Norvegia che è riuscita a trionfare per 3-0 grazie alle reti di Nusa, Haaland e Sorloth. Servirà un vero e proprio miracolo alla squadra di Gattuso per evitare nuovamente gli spareggi e qualificarsi direttamente.

L’obiettivo rimane quello di segnare quanti più gol possibile, non subendone e riuscendo a a vincere tutte le partite rimanenti, compreso lo scontro diretto contro la squadra scandinava.

Intanto, ci sono state e ci sono tutt’ora grandissime proteste da parte della popolazione per quanto riguarda l’organizzazione della Coppa del Mondo. Anche l’idolo locale si schiera.

Mondiale, proteste popolari per l’organizzazione

In Marocco, in queste settimane, la situazione è parecchio tesa. Infatti, la popolazione è insorta a causa dell’organizzazione della prossima Coppa d’Africa e del successivo Mondiale. Questo perchè la situazione economica del luogo non è florida e tante famiglie si trovano in difficoltà.

E i soldi spesi vengono tolti alla popolazione per costruire gli stadi per i due tornei. Una situazione escandescente, tanto che il bilancio, in questo momento, prevede tre morti e 500 arresti oltre a tante persone espulse dalle città. A favore delle proteste si è schierato anche l’idolo marocchino, ovvero Hakim Ziyech.

Coppa d’Africa in Marocco annullata? Ecco come stanno le cose

Proprio vista la portata delle proteste popolari che sicuramente stanno avendo qualche effetto, nei giorni scorsi si era iniziato a parlare della possibilità di annullare la Coppa d’Africa. Ma le cose stanno davvero così?

Le istituzioni, ufficialmente, hanno solo detto che ad oggi non cambierà l’intenzione. Bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi giorni, visto che non si può non tenere conto di quello che sta succedendo.