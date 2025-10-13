Colpo Inter dalla Lazio: c’è il via libera totale di Sarri | Assalto a gennaio

L’Inter potrebbe ingaggiare un giocatore dalla Lazio: Sarri ha dato il suo ok e partirà l’assalto a gennaio

Il mercato dell’Inter della scorsa estate è stato molto deludente. La società nerazzurra, infatti, aveva programmato di fare un certo tipo di interventi in entrata, ma alla fine non è riuscita a concretizzarli. Anzi, in viale della Liberazione hanno deciso all’ultimo secondo e in maniera tardiva di cambiare completamente strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, aveva richiesto tre tipologie di giocatori: il primo, un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, poi un centrocampista di struttura e quantità come Konè ed infine un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine non è arrivato nessuno dei tre giocatori sopra menzionati, anzi, addirittura non è stato acquisto nemmeno un profilo che avesse le stesse caratteristiche a livello tecnico-tattico.

Intanto, i nerazzurri, sarebbe molto interessanti ad un giocatore della Lazio per la sessione di mercato di gennaio. Maurizio Sarri ha dato già il suo assenso per l’addio.

Inter, colpo possibile dalla Lazio? Sarri ha già dato l’ok

L’Inter è pronta ad intervenire sul mercato per rinforzare la rosa nerazzurra. La società potrebbe decidere di acquistare un nuovo portiere. Infatti, secondo quanto riportato dal portale greco SporTime, i nerazzurri sarebbero interessati a Mandas della Lazio.

L’estremo difensore, infatti, potrebbe cambiare aria e lo stesso Maurizio Sarri avrebbe deciso di lasciarlo partire in modo tale da riuscire poi a investire la cifra incassata per profili più funzionali.

Inter, la prossima estate ci sarà la vera rivoluzione sul mercato

La società nerazzurra, intanto, ha pianificato per la prossima estate la vera rivoluzione di mercato. Infatti, tanti giocatori potrebbero cambiare e si potrebbe dare una rinfrescata all’organico.

Sicuramente partiranno a parametro zero giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan. Ma occhio anche a qualche big. Di conseguenza, anche in entrata ci potrebbero essere tantissime novità. Insomma, ci sarà un gran via vai in viale della Liberazione la prossima estate. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per programmare gli interventi da fare per migliorare l’organico di Christian Chivu.