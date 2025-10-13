Crisi Ferrari, Elkann alza la voce: c’è la promessa ai tifosi | La reazione a Maranello

La Ferrari è in un momento di crisi ed Elkann ha deciso di alzare la voce per provare a risalire la china

Il mondiale di Formula 1 sembra aver raggiunto la sua conformazione definitiva. Infatti, per quanto riguarda la lotta per il titolo, si tratta oramai in maniera inequivocabile di un affare tra due scuderie e tre piloti. In cima alla classifica troviamo il pilota australiano, Oscar Piastri su McLaren, seguito dal suo compagno di squadra, Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che nelle ultime settimane è riuscito anche a conquistare qualche punto sul secondo posto. La vera e propria delusione della stagione è stata sicuramente la Ferrari che non è praticamente mai riuscita ad essere competitiva in pista.

Nonostante la presenza di due piloti molto forti come Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la scuderia italiana non è riuscita a contrastare le rivali.

Intanto, proprio per provare a tamponare questa crisi che dura oramai da troppo tempo, John Elkann ha deciso di intervenire e di fare una promessa ai tifosi per quanto riguarda il futuro.

Ferrari, Elkann fa una promessa ai tifosi per il futuro

John Elkann non ci sta e ha deciso di intervenire in prima persona per rassicurare i tifosi della Ferrari e per provare a spronare la scuderia in questo periodo di crisi che dura da troppo tempo e che sembra essere un tunnel senza uscita.

Il numero uno della Ferrari ha parlato in maniera netta. Ecco le sue parole: “Mi impegno nei confronti dei nostri amati ferraristi, che ci affidano i loro sogni. I impegno inoltre nei confronti dei nostri fedeli tifosi, che sono ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come già stiamo facendo nelle gare di Endurance“.

Ferrari, tantissimo da migliorare per poter competere

La Ferrari, in questa stagione, sta mancando sotto troppi punti di vista, da quello ingegneristico a quello strategico e la cosa ha creato una voragine tra i propri piloti e quelli nelle prime posizioni.

Nella scuderia si sta già lavorando alla prossima vettura visto che ci sarà anche il nuovo regolamento. Ora bisogna affrettare i tempi per provare a vincere dopo tanto tempo.