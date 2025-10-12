L’ex Inter sogna il ritorno: contatto con Dimarco e annuncio su Chivu | Affare da 23 milioni

L’ex giocatore nerazzurro sogna di tornare all’Inter: affare da 23 milioni e contatti con Dimarco

Il mercato della scorsa estate dell’Inter è stato molto deludente. La società, infatti, aveva programmato un certo tipo di interventi in entrata, ma alla fine non è riuscita a concretizzarli. Non solo, ma addirittura, in maniera tardiva e in modo incomprensibile, ha cambiato addirittura completamente strategia prendendo altri profili.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, aveva richiesto tre tipologie di giocatori: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e quantità come Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come l’atalantino Ademola Lookman.

Ma non solo non è arrivato nessuno dei tre giocatori in oggetto, ma addirittura sono stati prelevati elementi che non hanno nemmeno le stesse caratteristiche tecnico-tattiche.

Intanto, un ex giocatore nerazzurro potrebbe ritornare all’Inter. Il ragazzo si è messo in contatto con Dimarco e potrebbe rappresentare un affare da 23 milioni di euro.

Inter, l’ex potrebbe ritornare: affare da 23 milioni di euro

Fresco di convocazione con la sua Serbia, Aleksandar Stankovic dal ritiro ha parlato di un possibile ritorno in maglia nerazzurra e ha detto parole importanti sull’ex compagno Federico Dimarco e sul tecnico, Christian Chivu.

Ecco le sue parole: “Appena saputo della convocazione, Dimarco mi ha chiamato subito per congratularsi. Siamo buoni amici, era molto felice per me. I suoi consigli mi hanno aiutato quando dovevo trasferirmi al Lucerna. Chivu? Sono felice per lui. So quanto lavora, quanto significhi per lui l’Inter e quanto sia importante per lui questa opportunità. Tifo per lui con tutto il cuore”.

Inter, ecco le condizioni per il ritorno di Stankovic

Aleksandar Stankovic, questa estate, è passato al Club Brugge per la cifra di 10 milioni di euro. Ma la squadra nerazzurra ha voluto mantenere il controllo sul giocatore.

Infatti, sono previste due clausole di recompra da 23 milioni per il 2026 e da 25 milioni per il 2027. I nerazzurri stanno osservando da vicino i progressi del ragazzo e fino ad ora l’intenzione sembra quella di riportarlo a Milano con Chivu che lo conosce bene e potrebbe spingere per lui per ringiovanire la rosa con un elemento che ha già esperienze.