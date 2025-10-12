Pazzesco Maignan, lascia il Milan ma non la Serie A: firma coi rivali di sempre | Contatti avviati

Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan a giugno, ma rimanere in Serie A e giocare per i rivali di sempre

Il Milan ha deciso di ripartire da capo con un nuovo corso a livello tecnico. Dopo la passata stagione in cui la squadra, con l’accoppiata Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, non è riuscita a qualificarsi per nessuna delle competizioni europee, la società ha deciso di cambiare tutto e di affidarsi a due figure esperte come Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo albanese avrà il compito di costruire, passo passo, una squadra che possa essere sempre più competitiva e che possa lottare sempre per vincere. Il tecnico livornese dovrà, invece, ricostruire un gruppo che non lo è stato nella passata stagione e rendere la squadra quadrata e organizzata in campo.

Fino ad ora i risultati sono arrivati, con la squadra rossonera che non ha perso nessuno scontro diretto e si trova a meno due dalle capoliste Napoli e Roma.

Intanto, a giugno, Mike Maignan potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero, ma potrebbe firmare per i rivali di sempre in Serie A. I contatti sarebbero stati avviati.

Milan, Maignan via a parametro zero? I rivali in Serie A ci pensano seriamente

Mike Maignan, oramai da tempo, sta trattando il rinnovo di contratto con il Milan, ma la fumata bianca fatica ad arrivare. Il portiere francese, infatti, alla fine, potrebbe clamorosamente andare via a parametro zero e firmare il suo contratto con il nuovo club a partire da febbraio.

Intanto, un club di Serie A sarebbe molto allettato dalla possibilità di ingaggiarlo. Si tratta della Juventus che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe pensare ad affondare il colpo e avrebbe intessuto i primi contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’affare. Igor Tudor potrebbe avere un grande colpo per l’estate.

Milan, le ambizioni si sono fortificate

La squadra rossonera, intanto, come detto, sta andando molto bene in campo e potrebbe davvero sorprendere in questa stagione. Il fatto di giocare una sola competizione in stagione, infatti, potrebbe avvantaggiare e la nuova quadra data da Allegri potrebbe aumentare le ambizioni.

Infatti, l’obiettivo principale è quello di ritornare in Champions League. Ma andando avanti in questo modo si potrebbe puntare a qualcosa in più.