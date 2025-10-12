Campionato nella bufera, porte non regolamentari: sconfitta a tavolino ufficiale | Classifica riscritta

Arriva la sconfitta a tavolino per la squadra a causa delle porte di dimensioni non regolamentari

La Serie A è partita da qualche settimana e già non sono mancate le prime sorprese e i primi verdetti. Sicuramente, la squadra favorita rimane il Napoli che sta dimostrando di poter essere la più continua in campionato, anche grazie al grande mercato fatto questa estate che ha rinforzato enormemente la rosa azzurra.

Poi, occhio anche al Milan che con la nuova gestione di Massimiliano Allegri sta trovando la giusta quadratura in campo ed anche in termini di risultati. La Juventus è ancora imbattuta in campionato ed ha intenzione di migliorare quello che è stato il quarto posto della passata stagione, mentre la Roma sta dimostrando di voler arrivare in Champions League.

L’Inter è ancora un cantiere aperto, anche se dopo le due sconfitte di inizio stagione, la squadra nerazzurra sembra aver trovato il giusto ritmo e sembra essersi ripresa.

Intanto, il campionato entra nella bufera a causa di una sconfitta a tavolino. La dimensione delle porte non era regolamentare e pertanto l’arbitro ha ufficializzato il verdetto.

Decisione ufficiale: sconfitta a tavolino a causa delle porte

Clamoroso quello che è accaduto al campo neutro di Casazza. Infatti, all’interno dell’impianto, si sarebbe dovuta giocare la partita di Serie D tra Brusaporto e Villa Valle. Ma le porte del campo non avevano la dimensione regolamentare.

Pertanto, l’arbitro, aspettando i 45 minuti richiesti da regolamento, ha deciso di dare la sconfitta a tavolino alla squadra di casa. Ora, con questi tre punti, il Villa Valle, si trova al terzo posto in compagnia del Milan Futuro.

Inter, alla ripresa ci saranno tanti scontri diretti

Come detto, l’Inter si trova in ripresa rispetto alle sconfitte avute contro Udinese e Juventus. La squadra nerazzurra, infatti, ha ottenuto ben cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Adesso, alla ripresa dopo la pausa per le nazionali, la squadra di Christian Chivu avrà un tour de force non indifferente, visto che dovrà affrontare subito squadre come Roma e Napoli, ma dopo ci sarà anche il derby e i vari big match in Europa.