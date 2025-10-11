Tragedia in campo, lacrime nel mondo del calcio: si è rotto il collo in partita | Rischia la paralisi

Incredibile quanto accaduto nel mondo del calcio: il giocatore si è rotto il collo durante la partita e rischia la paralisi

La Serie A è iniziata da qualche settimana, ma ci sono già state le prime sorprese ed i primi responsi. Il Napoli rimane sicuramente la squadra favorita per la vittoria dello scudetto. La squadra azzurra è quella che sta dimostrando maggiore continuità di risultati e che hanno fatto il mercato migliore quest’estate.

Il Milan, invece, con il nuovo corso firmato Massimiliano Allegri, ha trovato la compattezza in campo che non aveva avuto nella passata stagione e sta dimostrando di poter lottare per il vertice. La Juventus è ancora imbattuta in campionato ed ha intenzione di migliorare il quarto posto dell’anno scorso.

L’Inter è ancora un cantiere aperto e, dopo i due clamorosi stop a inizio stagione, ha ripreso la sua marcia. Infine, la Roma sta puntando dritta alla qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, è clamoroso ed incredibile quello che è successo in campo nel mondo del calcio. Il giocatore si è rotto il collo e adesso rischia seriamente di rimanere paralizzato.

Tragedia in campo: il giocatore si è rotto il collo e rischia la paralisi

Il calciatore togolese, Asamoah, ha avuto un infortunio parecchio importante. Durante la partita di campionato, infatti, il ragazzo è stato spintonato da un avversario. Ma la caduta è stata molto dolorosa. Infatti, la caduta è avventura con la testa e ha riportato danni molto importanti.

Rottura di ossa e nervi del collo e il rischio serissimo che possa rimanere paralizzato. Il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed al momento le sue condizioni sono stabili.

Serie A, alla ripresa ci saranno tanti scontri diretti

Tornando ad argomenti più leggeri, in Serie A, dopo la pausa per le nazionali, ci saranno tutta una serie di scontri diretti molto interessanti e che potrebbero dire qualcosa in più sugli obiettivi delle varie squadre al vertice.

In questo momento, ci sono tante squadre nel giro di cinque punti che stanno battagliando e per questo sarà importante chi riuscirà ad uscire indenne da questi impegni molto importanti.