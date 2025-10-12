L’Inter fa ricca la Juventus: valore del cartellino raddoppiato | Firma a sorpresa in Serie A

L’Inter potrebbe acquistare un giocatore la cui cifra, in parte, potrebbe finire nelle casse della Juventus

Il mercato dell’Inter della scorsa estate è stato molto deludente. La società di viale della Liberazione, prima della sessione, aveva programmato un certo tipo di interventi da fare per rinforzare la rosa nerazzurra, ma poi non è riuscita a concretizzarli cambiando completamente e tardivamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del proprio insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: il primo, un difensore giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista fisico e di quantità come Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine non è arrivato nessuno dei tre ad Appiano Gentile ed, anzi, non è arrivato nemmeno qualcuno che avesse caratteristiche tecnico-tattiche simili a loro.

Intanto, i nerazzurri, potrebbero andare su un giocatore e accontenterebbero anche la Juventus. I bianconeri potrebbero ricevere parte della cifra del trasferimento.

Inter, fai ricca la Juventus? Ecco la situazione

L’Inter, come si sa, è alla ricerca di un difensore centrale giovane che possa sostituire uno dei due partenti Acerbi e De Vrij. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri sarebbero molto attenti sulla situazione di Muharemovic, centrale classe 2003 di proprietà del Sassuolo.

Il giocatore è uno dei migliori della squadra emiliana, tanto da essere stato votato per due volte come MVP. Se i nerazzurri dovessero acquistarlo, parte del costo del cartellino andrebbe alla Juventus che, da ex proprietaria del cartellino, detiene il 50% sulla futura rivendita del ragazzo.

Inter, la prossima estate ci sarà la vera rivoluzione sul mercato

La prossima estate si prospetta come un grande via vai per la squadra nerazzurra. Infatti, la società, dovrà far fronte a tantissime partenze. Sicuramente andranno via giocatori come Sommer, Acerbi, Darmian, De Vrij e Mkhitaryan il cui contratto scadrà.

Ma occhio anche a qualche big che ha concluso il suo ciclo in maglia nerazzurra. Insomma, dopo si penserà anche a sostituirli con delle entrate. Sarà un periodo di grandissimi cambiamenti in viale della Liberazione. Chivu potrà capire se ci sarà la possibilità di avere le caratteristiche richieste.