Sorpresa Inter: il nuovo difensore arriva da Torino | Marotta paga la clausola

L’Inter è a caccia di almeno un nuovo difensore: il profilo nuovo potrebbe arrivare da Torino pagando la clausola

L’Inter, la prossima estate, si dovrà occupare di una vera e propria rivoluzione. In porta, infatti, partirà sicuramente Sommer, mentre bisognerà capire cosa succederà con Josep Martinez. In difesa certi gli addii di Darmian, Acerbi e De Vrij, occhio anche alla posizione di Bisseck, non più così sicura come in passato.

A centrocampo, Zielinski potrebbe partire a gennaio, Mkhtaryan andrà via per scadenza di contratto, mentre Calhanoglu è sempre ricercato dal Galatasaray. Sulle fasce, Dumfries potrebbe partire vista la clausola, mentre bisognerà capire come andrà il rinnovo di Carlos Augusto così come quello di Frattesi.

In attacco, ci potrebbe essere l’uscita di Thuram per finanziare il mercato in entrata. Insomma, ci sarà davvero tanto da fare anche per sostituire tutte queste eventuali partenze.

Intanto, arriva un nome nuovo a sorpresa per quanto riguarda il reparto difensivo. Il giocatore ha una clausola all’interno del suo contratto che i nerazzurri potrebbero pagare.

Inter, il difensore potrebbe arrivare da Torino: si paga la clausola?

L’Inter, come detto, cerca almeno un difensore centrale e sta cercando dei giocatori che abbiano caratteristiche in particolare. In questa fase, la società nerazzurra, sta valutando vari profili e tra questi c’è una new entry.

Secondo il quotidiano Tuttosport, infatti, i nerazzurri sarebbero interessati a Saul Coco del Torino. Il centrale sta facendo bene in queste stagioni e ha attirato su di sè tante attenzioni. Sul suo contratto, inoltre, c’è una clausola risolutoria dal valore di 35 milioni di euro che potrebbe essere pagata.

Inter, tanti giocatori da valutare in rosa

Nella squadra nerazzurra, in questo momento, ci sono alcuni giocatori da valutare per quanto riguarda i nuovi acquisti. Infatti, se la maggior parte sta facendo bene, un paio devono ancora ambientarsi.

Il primo è sicuramente Luis Henrique che non ha ancora convinto appieno limitandosi al compitino. Poi abbiamo Diouf che ha fatto molto male in queste prime uscite, ma ha delle qualità interessanti che ad Appiano si augurano di riuscire a tirare fuori. Questa stagione dovrà servire da apprendistato per entrambi per entrare a pieni giri l’anno prossimo.