Addio Inter a gennaio, Chivu gli ha sbattuto la porta in faccia | Assalto dalla Premier League

Christian Chivu ha deciso di non puntare più sul giocatore che adesso è seguito dalla Premier League

Il mercato dell’Inter dell’ultima sessione estiva è stato parecchio deludente. La società nerazzurra, infatti, aveva programmato tutta una serie di operazioni da portare a termine per rinforzare la rosa, ma non è riuscita a concretizzarle, anzi. In maniera tardiva e sorprendente ha addirittura cambiato completamente la propria strategia di intervento.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento in nerazzurro, aveva indicato tre profili su cui puntare: il primo un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, poi un centrocampista di struttura fisica e di quantità come Konè ed infine un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità come Ademola Lookman.

Non solo questi tre giocatori non sono arrivati ad Appiano Gentile, ma addirittura non sono arrivati nemmeno degli elementi che avessero le stesse caratteristiche tecnico-tattiche.

Intanto, a gennaio, un giocatore nerazzurro potrebbe dire addio alla squadra. Christian Chivu non sta puntando su di lui e viste le ultime prestazioni può lasciare. Una squadra di Premier su di lui.

Inter, un giocatore può partire a gennaio: destinazione Premier League

Un giocatore nerazzurro potrebbe lasciare Appiano Gentile nel mercato di gennaio. Si tratta del centrocampista polacco Piotr Zielinski che ha deluso tantissimo da quando è arrivato a Milano. Addirittura, Chivu, nelle ultime tre partite di campionato, non lo ha fatto giocare nemmeno un minuto.

Su di lui si faranno delle riflessioni e intanto, dall’Inghilterra, arrivano voci di un interessamento da parte del Leeds che potrebbe pensare a lui per rinforzare la sua linea mediana. Vedremo se questa suggestione si trasformerà in qualcosa di più.

Inter, la prossima estate ci sarà la rivoluzione vera e propria

La rivoluzione che era stata auspicata in questa stagione, potrebbe esserci la prossima estate. Infatti, tanti giocatori come Sommer, De Vrij, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan lasceranno i nerazzurri per scadenza di contratto.

Inoltre, occhio anche alla possibile partenza di qualche big che potrebbe finanziare il mercato in entrata. Insomma, ci sarà un gran via vai in viale della Liberazione. Vedremo come sarà rinforzata la squadra dopo le ultime due sessioni estive di mercato davvero molto deludenti.