Bernardo Silva in Serie A, arriva a zero come De Bruyne: contatti con due big | Colpo da scudetto

Bernardo Silva potrebbe arrivare in Serie A a parametro zero: il portoghese in contatto con due club

Il campionato di Serie A è iniziato da qualche settimana e già ci sono state le prime sorprese e i primi verdetti. La squadra sicuramente favorita per la vittoria dello scudetto è il Napoli. La squadra di Antonio Conte si è dimostrata quella più continua e con una squadra maggiormente attrezzata per fare il bis consecutivo.

Attenzione anche al Milan, che con il nuovo corso targato Massimiliano Allegri è riuscita a trovare la continuità che non era riuscita ad avere nella passata stagione. La Juventus, invece, è ancora imbattuta in campionato e ha intenzione di migliorare il quarto posto della passata stagione, magari dando fastidio alle squadre in cima alla classifica.

L’Inter è ancora un cantiere aperto e dopo un inizio negativo, sembra aver trovato una certa stabilità. Mentre la Roma è partita benissimo e ha come obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League.

Intanto, in Serie A, potrebbe arrivare un altro grande campione a parametro zero. Si tratta del centrocampista portoghese, Bernardo Silva che è seguito da due big del nostro campionato.

Bernardo Silva potrebbe arrivare in Serie A: contatti con due big

Bernardo Silva potrebbe essere il prossimo colpo a parametro zero in Serie A dopo quelli di De Bruyne e Modric. Infatti, due club del nostro campionato si sono interessati al centrocampista portoghese.

Si tratta della Juventus e del Milan. Lo stesso giocatore, in una recente intervista alla BBC, ha confermato che a fine stagione lascerà il Manchester City visto che il suo contratto scadrà a giugno e non ci sarà prolungamento. Un nuovo campione nel nostro campionato?

Serie A, Milan e Inter: due progetti ora differenti

Inter e Milan stanno vedendo due modalità differenti di intervenire sul mercato rispetto al passato. Infatti, la società nerazzurra, in passato, aveva come modus operandi quello di puntare su giocatori esperti e a parametro zero, mentre i rossoneri su elementi giovani da valorizzare.

Adesso la situazione sembra essersi ribaltata. Due modi di intervenire in maniera differente, ma che potrebbero dare i loro frutti.