Nuovo attaccante Inter, altro che Lookman: colpo dal Barcellona a gennaio | Arriva in prestito

L’Inter è pronta a fiondarsi su un attaccante del Barcellona: la richiesta nerazzurra è quella di averlo in prestito

La scorsa estate è stata quella che ha riguardato l’Inter e la telenovela Lookman. Il giocatore nigeriano aveva una promessa di lasciare l’Atalanta in estate a fronte di un’offerta congrua. Per questo, gli agenti del ragazzo, hanno deciso di contattare la dirigenza dell’Inter per capire se riuscissero a formulare un’offerta congrua.

In viale della Liberazione hanno provato a cogliere subito l’occasione offrendo circa 50 milioni di euro alla Dea tra parte fissa e bonus. Ma il club bergamasco ha sostenuto che avrebbe promesso di cedere il giocatore solamente all’estero e, quindi, non la trattativa è naufragata con tutte le conseguenze che conosciamo.

I nerazzurri non sono riusciti a trovare l’attaccante bravo a saltare l’uomo in velocità e a creare superiorità numerica e per questo, l’opportunità, potrebbe verificarsi nel mercato di gennaio.

A tal proposito i nerazzurri stanno iniziando a guardarsi intorno e avrebbero individuato un giocatore molto interessante del Barcellona. La dirigenza vorrebbe richiederlo in prestito.

Inter, nuovo attaccante a gennaio? Possibile prestito dal Barcellona

L’Inter è pronta a tornare su un attaccante a gennaio. In viale della Liberazione si stanno guardando intorno e avrebbero individuato un profilo molto interessante. Si tratta del nuovo arrivo del Barcellona, Bardghj.

Il giocatore classe 2005, sta trovano poco spazio in blaugrana, visto che sulla sua fascia ci gioca un fenomeno come Yamal. I nerazzurri potrebbero dargli l’opportunità di avere maggiore spazio in campo e di dargli continuità che non avrebbe in Catalogna.

Inter, la prossima estate ci sarà la rivoluzione di mercato

La prossima estate sarà particolarmente movimentata in casa nerazzurra, visto che tra entrate e uscite ci saranno tanti movimenti. Sicuramente andranno via tutti i giocatori in scadenza di contratto, ma occhio anche a qualche big per fare cassa.

Thuram, Bisseck, Dumfries e Calhanoglu potrebbero lasciare i nerazzurri e trovare altri stimoli altrove. Questa sarà l’occasione per dare una rinfrescata alla rosa visto che tanti giocatori sono in là con gli anni e dovranno necessariamente andare via visto che il loro ciclo in nerazzurro si è definitivamente concluso.