Addio Como, vado a giocare in Champions League: deciso il futuro di Nico Paz | La data della firma

Nico Paz potrebbe dire addio al Como: il giocatore argentino è pronto per andare a giocare in Champions League

Nico Paz è sicuramente non solo uno dei migliori giovani del nostro campionato, ma anche uno dei migliori giocatori della Serie A. Il trequartista argentino sta facendo vedere cose meravigliose con la maglia del Como e Cesc Fabregas sta riuscendo a migliorarlo anche a livello tattico nella parti in cui è carente.

L’ambiente lariano gli sta permettendo di crescere senza pressioni e di poter mostrare tutto il suo potenziale in campo. Fino a questo momento, in questa stagione, il classe 2004 ha messo insieme 7 presenze, 3 gol e 3 assist. Un bottino niente male che è destinato a crescere ancora e a migliorare, di conseguenza, anche i risultati di squadra.

Già questa estate c’erano stati degli interessamenti da parte della Premier League, soprattutto il Tottenham che si è arreso davanti alla richiesta del Como di 70 milioni di euro.

Intanto, il giocatore potrebbe dire addio alla sua attuale squadra per andare a giocare in Champions League. C’è già la data in cui il giocatore potrebbe firmare il nuovo contratto.

Como, Nico Paz potrebbe andare a giocare in Champions League: ecco quando

Nico Paz potrebbe lasciare il Como per andare a giocare in Champions League. Il trequartista argentino, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, ritornerà sicuramente al Real Madrid.

Infatti, il club spagnolo potrebbe pagare la clausola da 8 milioni la prossima estate e da 10 in quella successiva. In una di queste due sessioni sicuramente Florentino Perez porterà indietro il ragazzo per sostituire il partente Dani Ceballos.

Como, un progetto molto chiaro per stupire non solo in Italia

Il progetto del Como è forse un unicum nel panorama italiano. La società è la più ricca d’Italia e ha deciso di puntare su elementi giovani in modo tale da riuscire a valorizzarli, crescere ancora e fare grandi plusvalenze.

In questa stagione l’obiettivo è quello di riuscire ad arrivare in un posto in Europa che sarebbe storico. Oltre a questo, affidare la squadra ad un allenatore propositivo e preparato come Cesc Fabregas, ha sicuramente accelerato il processo di crescita.