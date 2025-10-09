Sommer al capolinea, l’Inter pesca il nuovo portiere in Bundesliga | Firma con la clausola

Yann Sommer lascerà l’Inter a fine stagione e i nerazzurri potrebbero pensare ad un portiere dalla Bundesliga

La situazione portieri in casa nerazzurra è in continua evoluzione. Si sa come l’ordine di Oaktree sia quello di ringiovanire la rosa per avere degli asset che abbiano valore e possano creare future plusvalenze e cessioni importantissime. Per questo, tutto questo discorso, riguarda anche Yann Sommer, Josep Martinez e Raffaele Di Gennaro.

Il terzo portiere, nonostante sia a scadenza, potrebbe rinnovare il proprio contratto per una stagione ulteriore visto che è utile anche per le liste. Lo svizzero, sicuramente, lascerà la squadra nerazzurra al termine di questa stagione visto che il suo contratto scade il 30 giugno del 2026 e non verrà rinnovato.

Lo spagnolo verrà valutato, visto che Chivu ha detto che avrà maggiore spazio, e a fine stagione anche per lui si deciderà se tenerlo come primo, secondo oppure cederlo in estate.

Intanto, proprio vista questa situazione, i nerazzurri hanno deciso che uno dei papabili profili per difendere la porta potrebbe provenire dalla Bundesliga. Presto i contatti tra le parti.

Inter, il prossimo portiere viene dalla Bundesliga?

L’Inter sta iniziando a guardarsi intorno per quanto riguarda la situazione portieri. La società nerazzurra, infatti, vuole un futuro estremo difensore che sia giovane, ma già affidabile. Per questo il profilo nuovo viene dalla Bundesliga.

Si tratta del portiere del Friburgo, Atubolu. Il giocatore è stato anche convocato dalla Nazionale tedesca e sta facendo molto bene in queste stagioni. Secondo Sky Sport DE presto partiranno i contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’affare e per capire il valore della clausola presente sul suo contratto.

Inter, ecco il preferito per la porta per la prossima stagione

L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere, come detto. Nel caso in cui si intervenga per un nuovo titolare, c’è anche un altro profilo che stuzzica molto la dirigenza nerazzurra e si tratta del portiere del Cagliari, Elia Caprile.

Il giocatore è stato riscattato in estate dalla società sarda per 8 milioni di euro. Ma viste le prestazioni, il suo valore è destinato a crescere e supera già i 20 milioni.