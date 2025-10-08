Rivoluzione Inter in difesa, triplo addio a parametro zero | Ecco i nomi dei sostituti

L’Inter è pronta alla rivoluzione in difesa per la prossima estate: ecco chi sono i giocatori su cui puntano i nerazzurri

L’Inter è pronta a fare la rivoluzione di mercato nella prossima sessione estiva. La società nerazzurra, infatti, ha tanti giocatori in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare il rapporto. Il messaggio di Oaktree è stato molto chiaro ed è quello di creare valore con giocatori giovani e capaci di creare valore.

Quest’estate c’è stato un assaggio di questa nuova strada visti gli arrivi di giovani interessanti come Pio Esposito, Bonny, Sucic, Luis Henrique e Diouf. Ma la strada per un ricambio generazionale completo va ancora implementata e dovranno arrivare altri elementi capaci di dare un rinfrescata all’organico nerazzurro.

Una missione non semplice per Marotta e Ausilio e che dovrà passare gioco forza anche per la cessione di qualche big che potrebbe trovare nuovi stimoli altrove.

Intanto, per quanto riguarda la difesa, diranno addio ai nerazzurri Acerbi, de Vrij e Darmian e la società ha già in mente chi potranno essere i loro sostituti l’anno prossimo.

Inter, si prova ad intervenire nel reparto arretrato

L’Inter è pronta ad irrompere sul mercato dei difensori. La società nerazzurra sta già visionando qualche profilo che potrebbe fare al caso della squadra di Christian Chivu per la prossima stagione.

Tra i giocatori che piacciono maggiormente c’è l’ecuadoriano di proprietà del Club Brugge, Ordonez, classe 2004. Poi, occhio anche al greco Koulierakis. Infine, un vecchio pallino cercato anche la scorsa estate come il francese dell’Udinese, Oumar Solet. Insomma, le idee sono abbastanza chiare. Adesso bisogna affondare il colpo per ringiovanire il reparto.

Inter, altri giocatori andranno via

Non solo i tre difensori sopra menzionati. In casa nerazzurra, infatti, andranno via anche altri elementi. Sicuramente Sommer e Mkhitaryan a parametro zero.

Ma occhio anche a qualche big, con Thuram, Calhanoglu, Bisseck e Dumfries che potrebbe considerare chiuso il loro ciclo in maglia nerazzurra e trovare dei nuovi stimoli altrove dopo tanti anni in nerazzurro. Discorsi che verranno rimandati, per quanto riguarda le uscite, solamente in estate. Da quel momento, tutto sarà più chiaro.