Frattesi in bianconero, offerta fuori mercato per l’Inter | Chivu si è già schierato

Offerta incredibile da parte dei bianconeri per Davide Frattesi: Christian Chivu ha già fatto la sua scelta

Il mercato estivo dell’Inter è stato molto deludente. La società nerazzurra aveva programmato tutta una serie di interventi da fare a cui, però, dopo, non è riuscita a dare seguito e, anzi, ha cambiato completamente e tardivamente la sua strategia in corso d’opera trovando altri profili che poi sono stati portati in maglia nerazzurra.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento, aveva chiesto tre giocatori in particolare. Il primo un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, poi un centrocampista di struttura fisica e quantità come Konè e, infine, un attaccante bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica come Lookman.

Non solo non è arrivato nessuno dei tre ad Appiano Gentile, ma addirittura la società non ha acquistato nemmeno un giocatore che avesse le stesse caratteristiche dei prescelti.

Intanto, arriva l’offerta indecente per Davide Frattesi da parte della società bianconera. Christian Chivu si è già espresso in maniera molto chiara sul suo giocatore.

Inter, offerta bianconera per Frattesi: la risposta di Chivu

L’Inter, la scorsa estate, ha ricevuto una grande offerta da parte del Newcastle per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro era nel mirino della squadra inglese, ma nonostante la proposta fosse alta, non soddisfaceva le esigenze della società nerazzurra.

Secondo Fabrizio Romano, il club di viale della Liberazione, non ha dichiarato incedibile il giocatore, ma lo avrebbe fatto partire solo a fronte di un’offerta indecente che non è arrivata. Chivu punta molto su di lui tra le altre cose, promettendo di dare molto più spazio rispetto al passato.

Frattesi, adesso si parla anche di rinnovo

L’Inter, intanto, vuole cautelarsi e vuole rinnovare il contratto del suo centrocampista. Il giocatore accetterebbe di buon grado la nuova proposta della società e nei prossimi mesi ci potrebbe essere l’affondo decisivo.

Un giocatore che nelle ultime due stagioni veniva preso in considerazione solamente in poche partita dall’inizio e che con il nuovo corso nerazzurro potrebbe avere maggiore spazio e maggiore centralità al progetto, cosa che lui stesso aveva richiesto dopo la vittoria dello scudetto due stagioni fa.