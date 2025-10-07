Firma bianconera in difesa, Allegri spazza via l’Inter | Affare da 30 milioni in Serie A

Il Milan pronto ad un grande colpo di mercato: il giocatore vale 30 milioni di euro e lo vuole anche l’Inter

Il Milan, in questa stagione, è ripartito con un nuovo corso. La squadra rossonera, l’anno scorso, non ha rispettato le aspettative e prima con Paulo Fonseca e poi con Sergio Conceicao, ha deluso molto non riuscendo a qualificarsi per nessuna delle competizioni europee a disposizione. Un risultato che ha influito molto anche in sede di mercato.

Per questo, la società, ha deciso di affidare la gestione tecnica della squadra a Massimiliano Allegri e per lui questo rappresenta un grande ritorno visto che con i rossoneri era riuscito a vincere il diciottesimo scudetto. Il tecnico sta riuscendo a dare una grande continuità di risultati alla squadra tanto da essere al secondo posto a meno due dalla vetta.

Un risultato importante visto che la base di partenza era quella dell’anno scorso, ma che testimonia la bontà del lavoro svolta da tecnico e giocatori fino a questo momento.

Intanto, la società rossonera, è pronta ad intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa. E a tal proposito c’è un giocatore, che piace molto anche all’Inter, che interessa tantissimo.

Milan, colpo bianconero in vista: richiesta da 30 milioni di euro

Il Milan è pronto a irrompere sul mercato e a farlo acquistando un nuovo difensore centrale. A questo proposito c’è un profilo che piace più di tutti e che sta scalando le gerarchie di gradimento della società rossonera. Si tratta del centrale francese dell’Udinese, Oumar Solet.

Il difensore sta facendo molto bene in maglia bianconera già dalla passata stagione e la società friulana chiede per separarsi da lui una cifra di ben 30 milioni di euro. Vedremo se in viale Aldo Rossi vorranno investire questa cifra per lui.

Solet, anche l’Inter su di lui: ecco perchè l’affare non si è chiuso

Oumar Solet è un giocatore che richiama anche il gradimento dell’Inter. La società nerazzurra è stata più volte vicina a lui in passato. La prima volta quando vestiva la maglia del Salisburgo, ma i troppi infortuni avevano frenato il club da investire su di lui vista la tenuta fisica traballante.

Poi, quest’estate, dopo aver dato continuità di rendimento, il giocatore era stato sondato, ma non se n’è fatto nulla a causa del processo pendente nei suoi confronti.