Sinner torna numero 1 nel ranking: Alcaraz gli ha spianato la strada | Ecco la data del sorpasso

Dopo la vittoria di Pechino, Jannik Sinner rimette nel mirino la vetta del ranking per il sorpasso a Carlos Alcaraz

Dopo tante sconfitte in un periodo non particolarmente fortunato, Jannik Sinner è riuscito a riottenere una vittoria di un torneo. Infatti, il fuoriclasse italiano è riuscito a trionfare in maniera netta all’ATP 500 di Pechino battendo nella finalissima Learner Tiem con il risultato di 6-2, 6-2.

Un risultato molto importante, dicevamo, perchè è arrivato dopo le sconfitte ottenute contro Alcaraz agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e all’ultimo US Open. A parte Wimbledon, questi tornei hanno lasciato degli strascichi in Sinner tanto che anche nella classifica generale ATP era stato sorpassato dallo spagnolo.

Un successo importante anche perchè Sinner stava provando a giocare in maniera differente per essere meno prevedibile in campo e per migliorare degli aspetti su cui doveva applicarsi maggiormente.

Intanto, l’obiettivo è quello di ritornare in vetta alla classifica ATP e consumare definitivamente il sorpasso nei confronti di Alcaraz e c’è un momento in cui questo potrebbe avvenire.

Sinner, pronto il sorpasso ad Alcaraz: ecco quando potrebbe avvenire

Jannik Sinner, come detto, è riuscito a vincere a Pechino in un torneo in cui il tennista italiano voleva ritrovare alcune certezze perdute in questi ultimi mesi. Una vittoria importante che focalizza ancora di più verso il prossimo obiettivo, ovvero il primato in classifica ATP.

E l’assist per farlo arriva proprio da Alcaraz. Il tennista spagnolo ha vinto in contemporanea il torneo a Tokyo, ma ha annunciato la sua rinuncia al Masters 1000 di Shangai per recuperare da alcuni problemi fisici. Ed è in questo frangente che Sinner potrebbe ritornare a guadagnare la vetta dopo averla avuta per sessantacinque settimane e averla persa negli ultimi mesi.

Sinner, tanti cambi di gioco per tornare a vincere

Quello che si è notato in Sinner in questo torneo di Pechino è un gioco differente rispetto al passato. Il tennista italiano, infatti, si è visto molto più presente ed aggressivo a rete ed è riuscito ad avere una maggior percentuale di prime.

La vittoria ha confermato la bontà del suo lavoro e bisognerà insistere su questa strada per puntare anche al ventiduesimo torneo della sua carriera.