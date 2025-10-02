Juve in allarme, pagano la clausola di Bremer | Triplo assalto dalla Premier League

La Juventus rischia di perdere Gleison Bremer in estate: tre squadre di Premier pronte a pagare la clausola

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire da zero. La società bianconera, nella passata stagione, aveva deciso di puntare in maniera ferma e convinta su Thiago Motta come allenatore della squadra. Il tecnico veniva dal miracolo Champions League sulla panchina del Bologna e si era presentato con un grande biglietto da visita.

Ma le cose non sono andate come ci si attendeva e alla fine è arrivato l’esonero. Al suo posto è stato richiamato Igor Tudor che è riuscito a portare la squadra in Champions League. Al tecnico croato è stato rinnovato il contratto ed è lui a guidare la squadra in questa stagione. Fino ad ora i risultati sono stati ottimi e la squadra si trova a un punto dalla vetta della classifica.

L’obiettivo sarà quello di migliorare la classifica rispetto alla passata stagione in modo da creare una nuova mentalità e di risalire la china per lottare per obiettivi importanti.

Intanto, i bianconeri sono un po’ in allarme per alcuni interessamenti che starebbero nascendo dalla Premier League per quanto riguarda il difensore brasiliano Gleison Bremer.

Juventus, allarme Bremer: tre squadre di Premier su di lui

La Juventus deve fare molta attenzione sul mercato. Infatti, i bianconeri dovranno schivare le offensive di Premier League per un pilastro della squadra come Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è nettamente il miglior giocatore della squadra e ha attirato tante attenzioni.

Sul suo contratto c’è una clausola dal valore di 60 milioni di euro e tre squadre inglesi stanno pensando di pagarla. Si tratta del Chelsea, del Manchester United e del Liverpool. Bisognerà vedere se la società riuscirà a non cadere in tentazione e a dimostrare la sua forza.

Juventus, l’obiettivo della stagione è ben chiaro

La squadra bianconera, intanto, ha iniziato bene il suo campionato riuscendo a totalizzare ben 11 punti e ad essere dopo cinque giornate a solo un punto di distacco dalla vetta.

I bianconeri hanno chiaro l’obiettivo di riuscire a migliorare il quarto posto della passata stagione, magari insidiando in classifica le due contendenti per lo scudetto ovvero il Napoli ed il Milan.