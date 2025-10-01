Grave lutto in casa Inter, Javier Zanetti è disperato | Il saluto del club

Un grave lutto ha colpito il mondo nerazzurro e nello specifico il vice-presidente, Javier Zanetti

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra era anche partita bene dal momento che era riuscita a vincere l’esordio in campionato contro il Torino per 5-0. Una partita che sembrava aver scacciato via vecchi fantasmi, ma che invece così non è stato, anzi.

Infatti, nelle due partite successive, la squadra ha perso entrambe le volte in rimonta, prima per 2-1 contro l’Udinese, poi contro la Juventus con un gol allo scadere per 4-3. I nerazzurri hanno provato a rimettere la barra dritta per migliorare le cose e riuscendo a vincere contro Sassuolo e Cagliari in campionato.

In questo momento, pensare alla possibilità di lottare per la vittoria dello scudetto sembra utopico, soprattutto perchè ci sono squadre che sembrano avere qualcosa in più come Milan e Napoli.

Intanto, arriva la notizia di un grave lutto che ha colpito tutto il mondo nerazzurro e nel caso specifico il vice-presidente interista, Javier Zanetti. Una notizia che ha dispiaciuto tutti.

Inter, grave lutto in casa nerazzurra: brutta notizia per Zanetti

Un grave lutto ha colpito tutto il mondo nerazzurro. Infatti, nella giornata del 29 settembre è venuto a mancare il padre del vice-presidente interista, Javier Zanetti, Rodolfo.

Il club nerazzurro si è stretto attorno al suo dirigente ed ex capitano e ha mandato il suo cordoglio attraverso un comunicato ufficiale diffuso attraverso i propri canali social. Una notizia che ovviamente ha mosso tutto il dispiacere del mondo interista.

Inter, ora alzare subito la china in campo

Tornando alle questioni di campo, la squadra nerazzurra dovrà sicuramente alzare la china per recuperare punti dalla vetta. Un altro passo falso significherebbe abbandonare definitivamente le residue speranze di ritornare in corsa per lo scudetto.

Dopo la sosta, infatti, ci saranno tantissimi scontri diretti in cui la squadra di Chivu dovrà affrontare Roma, Napoli e Milan. Un compito non semplice visto che si tratta di tre compagini in vetta e a pari punti in classifica in questo momento. Servirà la migliore Inter possibile per evitare altri passi falsi in campo.