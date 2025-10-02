Inter da record in Serie A: boom da 35 milioni | Erano anni che non succedeva

L’Inter riesce a raggiungere un grandissimo risultato: un exploit da 35 milioni di euro e che non succedeva da anni

L’Inter, questa estate, ha deluso parecchio per quanto riguarda il mercato. La società nerazzurra, infatti, aveva programmato determinati movimenti in determinati ruoli, ma non è riuscita a raggiungere i propri obiettivi ed ha addirittura deciso di cambiare in corso d’opera la propria strategia.

Christian Chivu, nel momento del suo insediamento, aveva fatto alcuni profili alla società. Secondo il tecnico sarebbero serviti un difensore centrale giovane e l’identikit era quello di Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e quantità. con il preferito che era Konè, ed un attaccante capace di saltare l’uomo, con Lookman in prima fila.

Alla fine non solo non sono arrivati nessuno dei tre, ma addirittura il club non è riuscito nemmeno ad acquistare elementi che avessero le stesse caratteristiche.

Intanto, il club nerazzurro, ha stabilito un nuovo record per la Serie A. Un exploit del valore di ben 35 milioni di euro. Erano davvero tanti anni che non succedeva.

Inter, boom da 35 milioni: record per la Serie A

Per la prima volta nella sua storia, il club nerazzurro ha approvato il bilancio in attivo. Il valore del disavanzo è di 35,4 milioni di euro. Un traguardo raggiunto a grande fatica in questi anni dove sono stati fatti tantissimi sacrifici da parte del club. Ma non solo.

Infatti, in viale della Liberazione, è stato stabilito un nuovo record per la Serie A visto che, grazie al cammino in Champions League, il fatturato si è assestato a 567 milioni di euro. Insomma, un risultato ottimo che potrà far respirare le casse del club ed agire sul mercato con un maggiore margine di manovra.

Inter, la rivoluzione sul mercato sarà la prossima estate

L’Inter, nella prossima estate, si ritroverà davanti ad una vera e propria rivoluzione. Il club nerazzurro, infatti, perderà per scadenza del loro contratto Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan. Oltre a questo, qualche big potrebbe partire per far posto a forze fresche.

E’ necessario ringiovanire l’organico perchè la squadra lo richiede e bisogna cambiare qualche uomo perchè i nerazzurri, da tre stagioni, hanno praticamente lo stesso undici titolare.