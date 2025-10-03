Ex Inter nella bufera, sei giornate di squalifica: volano schiaffi in campo | Ha aggredito il compagno di squadra

L’ex giocatore dell’Inter ha ricevuto sei giornate di squalifica dopo aver aggredito un compagno di squadra

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo aver vinto l’esordio casalingo contro il Torino per 5-0, non è riuscita ad essere continua nelle successive due giornate. Infatti, prima c’è stata la sconfitta contro l’Udinese in rimonta per 2-1, poi quella contro la Juventus sempre in rimonta per 4-3.

La squadra di Christian Chivu è riuscita a riprendersi dopo i due K.O. consecutivi vincendo quattro partite consecutive tra campionato e Champions League contro Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga. La prossima giornata a San Siro arriverà la Cremonese che è già riuscita a conquistare i tre punti lì contro i cugini rossoneri. Dunque, servirà la massima attenzione.

Ci vorrà la miglior versione possibile della squadra nerazzurra per portare a casa i tre punti e a prepararsi ai tanti scontri diretti che ci saranno dopo la sosta per le nazionali.

Intanto, un ex giocatore nerazzurro ha ricevuto ben sei giornate di squalifica dopo aver aggredito un compagno di squadra in una partita di campionato.

Inter, ex nerazzurro nella bufera: 6 giornate di squalifica

In tanti ricorderanno il difensore turco, Caner Erkin che è passato dall’Inter per un’estate prima di andare via quell’estate stessa senza mai fare una presenza in campo. Il giocatore è stato protagonista di un brutto episodio che gli è costato ben sei giornate di squalifica.

Al 76′ dell’ultimo match di campionato, un compagno di squadra lo ha richiamato per un errore commesso in campo. Erkin, per rispondere, ha deciso di andare testa a testa contro di lui e di rifilargli uno schiaffo, contenuto successivamente dai compagni di squadra per evitare guai peggiori.

Inter, in estate ci sarà la vera rivoluzione

Intanto, la squadra nerazzurra, la prossima estate, dovrà necessariamente pensare a come rivoluzionare il proprio organico. Infatti, tanti giocatori della vecchia guardia andranno via per la scadenza del loro contratto e andranno sostituiti con forze fresche.

Sarà un’estate importante che dovrà certificare la competitività futura della squadra di Christian Chivu che vuole continuare ad ambire per il vertice della classifica.