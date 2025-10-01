Sorpresa Roma, i Friedkin riportano la vecchia gloria in giallorosso | La reazione dei tifosi

La Roma a sorpresa potrebbe riportare in auge una vecchia gloria dopo la vittoria ottenuta nel derby capitolino

La Roma, dopo la passata stagione dal doppio volto, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. L’anno scorso, il campionato, era iniziato con De Rossi in panchina. Per l’ex centrocampista giallorosso, però, le cose non sono andate bene ed è arrivato l’esonero, per cui il sostituto era stato scelto in Ivan Juric.

Il tecnico croato non è riuscito a lasciare la propria impronta e la squadra era finita a due punti dalla zona retrocessione, per questo anche per lui è arrivato l’esonero. Infine, è stata la volta, nuovamente, del ritorno di Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino, infatti, è riuscito a far risalire la classifica e a lottare fino all’ultima giornata per la Champions League.

Il nuovo progetto tecnico, invece, è targato Giampiero Gasperini. L’ex Atalanta è partito subito fortissimo vincendo quattro delle cinque partite di campionato disputate.

Intanto, la società, che ovviamente sta vivendo un bel momento, è pronta a far ritornare allo stadio Olimpico, una vecchia gloria soprattutto dopo quanto accaduto nel derby scorso.

Roma, i Friedkin pronti a riportare in auge una vecchia gloria

La Roma, in questo momento, sta vivendo un ottimo momento in campo e spera che lo stesso possa accadere anche per quanto riguarda i conti e il bilancio profondamente in rosso. Intanto, la proprietà, ha deciso di introdurre un nuovo inno ufficiale durante l’intervallo.

Si tratta della canzone ‘Roma gol’ scritta dal Alberto Mandolesi e cantata da Pato. Un brano conosciuto dai tifosi di vecchia data e di cui un verso era stato citato nella coreografia del derby. Insomma, un altro atto che serve per fidelizzare ancora maggiormente un pubblico già innamorato della sua squadra.

Roma, ecco l’obiettivo per questa stagione

La Roma, come detto, è partita forte in campionato e sicuramente questa è una grande notizia per fare in modo di raggiungere gli obiettivi prefissati. La società vuole arrivare in Champions League, cosa che aiuterebbe ulteriormente a mettere a posto i conti del club.

Un obiettivo non semplice, visto che la concorrenza è veramente alta. Ma Gasperini è una garanzia e l’inizio fa ben sperare.