Chivu stordito in conferenza stampa, le immagini hanno fatto il giro del mondo | Ha perso le staffe

1 Ottobre 2025 Gianfranco Rotondo
Chivu Foto LaPresse, Internews1908.it

Christian Chivu ha perso le staffe nella conferenza stampa di presentazione del match contro lo Slavia Praga

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti, la squadra nerazzurra, era anche partita bene per quanto riguarda il campionato, vincendo all’esordio contro il Torino per 5-0 e facendo pensare che la passata stagione era stata scacciata definitivamente. Ma le cose non stavano in questo modo.

Infatti, la squadra di Christian Chivu, è caduta le due partite successive e in entrambi i casi in rimonta. Prima è stata l’Udinese a ribaltare il risultato e vincendo per 2-1. Poi la Juventus che è riuscita a conquistare i tre punti allo scadere e a portare a casa il risultato per 4.3. Insomma, pensare allo scudetto sembra un’utopia.

Le cose sono migliorate successivamente visto che la squadra nerazzurra è riuscita a vincere due partite di fila in campionato contro il Sassuolo e contro il Cagliari.

Intanto, nella conferenza di presentazione del match di Champions League contro lo Slavia Praga, il tecnico nerazzurro Christian Chivu, ha perso le staffe ed è rimasto stordito.

Inter, Chivu perde le staffe: stordito durante la conferenza

Durante la conferenza stampa di presentazione della partita tra Inter e Slavia Praga valida per il secondo turno della seconda fase di Champions League, è accaduto un avvenimento molto particolare che ha riguardato l’allenatore nerazzurro, Christian Chivu.

Infatti, mentre un giornalista stava ponendo una domanda, un rumore fastidioso è arrivato alle cuffie infastidendo l’allenatore rumeno che se le è sfilate velocemente e poi ha sbottato: “Vaffan… va, porca…”. Insomma, uno spiacevole episodio che ha già fatto il giro del web.

Federico Dimarco Foto web, Internews1908.it
Inter, Dimarco e la stoccata a Inzaghi

Nella stessa conferenza stampa, insieme a Chivu, c’era anche Federico Dimarco. Il terzino italiano non ha mancato di mandare una stoccata all’ex allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi dicendo di averlo fatto uscire spesso e volentieri dopo un’ora di gioco.

Questo non gli ha permesso di trovare la condizione adatta durante le stagioni precedenti, al netto di quelli che sono stati i tanti errori dell’anno scorso in cui il giocatore non ha effettuato una stagione granchè positiva per la squadra.