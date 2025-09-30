Sinner fuori dalla top 5, il verdetto ufficiale è già arrivato | Tifosi sconvolti

Arriva la notizia che riguarda il tennista italiano Jannik Sinner: il fuoriclasse è finito fuori dalla top 5

Il momento di Jannik Sinner, per quanto riguarda le vittorie in campo, non è positivo. Il tennista italiano, infatti, non sta vivendo un buon periodo. Da quando è ritornato dalla squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, l’altoatesino è riuscito a giocarsi la finale di un trofeo per ben cinque volte, ma solo in una ha portato a casa il trofeo.

Wimbledon è stato l’unico successo ottenuto contro l’amico e rivale, Carlos Alcaraz. Poi, per quanto riguarda gli Internazionali di Roma, il Roland Garros, Cincinnati e lo US Open è stato sempre sconfitto e sempre dal fuoriclasse spagnolo. Questo, inoltre, ha portato Sinner a perdere la vetta della classifica ATP dopo sessantacinque settimane.

Adesso il tennista italiano è impegnato a Pechino dove è arrivato in top 4 e ha intenzione di continuare ad andare avanti fino a portare avanti il trofeo per rosicchiare qualche punto in classifica e ritrovare il morale.

Intanto, lo stesso Sinner, è finito clamorosamente fuori dalla top 5 per quanto riguarda un ambito in particolare. Una beffa che ha deluso molti dei suoi tifosi.

Sinner, verdetto clamoroso: è fuori dalla top 5

Le racchette da tennis dei vari campioni che hanno fatto la storia del tennis, spesso e volentieri, vengono battute all’asta e definiscono il loro valore. In questo senso, secondo quanto riportato ad Il Corriere dello Sport, Jannik Sinner è finito fuori dalla top 5 di questa particolare classifica.

Infatti, al quarto e quinto posto, a pari merito, troviamo Roger Federer e Rafa Nadal. In terza posizione, invece, abbiamo Billie Jean King, sorpassato ancora da Nadal con la racchetta usata agli Australian Open del 2022. Infine, il primato, è detenuto sempre dallo spagnolo con la racchetta usata al Roland Garros del 2017 che ha rappresentato la vittoria del suo decimo titolo.

Sinner, adesso sei mesi per riprendersi la vetta

Jannik Sinner, dopo le ultime sconfitte, ha deciso di lavorare ancora più duramente e correggere tutti quegli errori che lo hanno caratterizzato in questi mesi e non gli hanno permesso di fare quel passo in più per vincere.

L’obiettivo, adesso, è quello di riuscire a vincere i prossimi tornei ed entro sei mesi poter ritornare in vetta alla classifica ATP.