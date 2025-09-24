Leao venduto all’Inter, il Milan resta senza parole: l’attaccante ha confessato tutto

Arriva il retroscena di mercato che riguarda Rafa Leao, il Milan e un interessamento passato dell’Inter

Il Milan ha deciso di ripartire da un nuovo corso. Il club rossonero, dopo la passata stagione in cui la squadra è rimasta fuori da tutte le competizioni europee, ha deciso di puntare su Igli Tare e Massimiliano Allegri per rifondare ex novo la squadra. E sarà un compito difficile per entrambi e per cui ci vorrà tempo.

Il direttore sportivo albanese, infatti, dovrà costruire passo passo una squadra che possa essere competitiva e che possa pian piano ritornare a competere per i vertici. Il tecnico livornese dovrà in primis ricreare un gruppo sano cosa che i rossoneri non sono stati l’anno scorso. E poi anche dare un’organizzazione di gioco alla squadra.

Per ora le cose sono andate bene, con tre vittorie su quattro in campionato e una squadra che sta trovando sempre maggiori automatismi. Ma ovviamente siamo ancora solo all’inizio.

Intanto, arriva un retroscena che riguarda il giocatore principale dei rossoneri, ovvero Rafael Leao. Il portoghese ha raccontato un aneddloto di mercato che riguarda anche l’Inter.

Milan, Leao confessa tutto: retroscena di mercato sull’Inter

Rafael Leao è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato di tantissimi temi, tra cui anche quello che riguarda un retroscena di mercato che coinvolge anche l’Inter. Il portoghese, infatti, è stato davvero molto vicino a vestire il nerazzurro.

Ecco le sue parole: “Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Il direttore sportivo mi ha detto: ‘Rafa, stiamo per venderti all’Inter’. Io ho detto: ‘No, ho fatto molto bene questa stagione, voglio fare un’altra stagione per migliorare e aumentare la fiducia per la prossima sfida. Passano una, due, tre settimane e il direttore sportivo torna a parlarmi e dice: ‘Rafa, il Milan è interessato a te’ e io ho risposto: ‘Si. Il Milan si'”.

Leao-Inter, ecco l’altro motivo per cui è saltato l’affare

Leao piaceva molto allo scouting dell’Inter ai tempi del Lille e il giocatore, come ammesso da lui stesso, sarebbe potuto essere davvero nerazzurro. Ma oltre ai motivi da lui detto, c’è anche un altro retroscena.

Al tempo era appena arrivato Antonio Conte sulla panchina nerazzurra e il tecnico voleva assolutamente Romelu Lukaku. L’area sportiva voleva puntare sul portoghese, ma il leccese ha declinato l’opzione.