Colpo Inter in Serie A, scout allo stadio: ex Napoli nel mirino | Appuntamento fissato

L’Inter potrebbe piazzare il colpo di mercato direttamente dalla Serie A: nel mirino un ex giocatore del Napoli

L’Inter è stata una delle grandi delusioni del mercato estivo. La società nerazzurra avrebbe dovuto dare avvio ad una grande rivoluzione per sostituire gli elementi della vecchia guardia che hanno concluso oramai dalla vittoria della seconda stella il loro ciclo con la maglia nerazzurra e che sarebbero dovuti andare via.

In questo frangente, la dirigenza interista, è stata molto presuntuosa e ha mancato di coraggio, decidendo di puntare ancora su giocatori oramai logori e che hanno poco da dare alla causa, acquistando pochi elementi giovani per fare il ricambio tanto auspicato. Non solo, ma anche gli obiettivi dichiarati non sono stati raggiunti.

Si era pensato di puntare su Leoni e Lookman, ma così non è stato e al loro posto non sono arrivati nemmeno elementi che potessero avere le loro stesse caratteristiche tecnico-tattiche.

Intanto, i nerazzurri potrebbero piazzare il colpo direttamente dalla Serie A. Marotta e Ausilio stanno osservando molto da vicino un ex giocatore del Napoli per la prossima stagione.

Inter, colpo dalla Serie A? Si punta sull’ex Napoli

L’Inter sta programmando il mercato in vista della prossima stagione, quando tanti elementi andranno via in scadenza di contratto e bisognerà fare davvero la grande opera di ricambio generazionale nella rosa.

Un profilo che piace tanto per la porta è quello di Elia Caprile. Il giocatore sta facendo bene da due stagioni e, secondo quanto riportato da Nico Schira, è stato osservato da alcuni scout nerazzurri nel corso della partita contro il Lecce e la prossima giornata lo faranno da vicino visto che ci sarà Cagliari-Inter.

Inter, che fare con Sommer e Martinez?

Ovviamente, la ricerca di un nuovo portiere passa anche dal capire cosa fare con Sommer e Martinez. Il primo, con ogni probabilità andrà in scadenza e concluderà definitivamente la sua esperienza in maglia nerazzurra.

Il secondo si giocherà molte delle sue carte in questa stagione. Quando è stato impiegato ha fatto sempre benissimo, ma bisognerà capire cosa avrà intenzione di fare la società.