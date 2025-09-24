Addio Pellegrini, il derby non cambia i piani della Roma: futuro già scritto a gennaio

Dopo il gol nel derby non cambiano i piani della Roma su Pellegrini: per il centrocampista ci sarà l’addio

La Roma sta facendo un inizio di stagione veramente esaltante. La squadra giallorossa è partita subito forte in questa stagione ed è riuscita ad ottenere tre vittorie in quattro partite, confermando la volontà di voler ritornare a giocare la Champions League, utile per il prestigio, ma anche per mettere a posto i conti della società.

Per questo è stato scelto il valorizzatore per eccellenza, ovvero Giampiero Gasperini che ha portato un’aria nuova alla squadra giallorossa. L’ultima vittoria ottenuta nel derby contro la Lazio ha contribuito ulteriormente a generare entusiasmo in una piazza che ne aveva un gran bisogno da tempo e che si giocherà l’accesso all’Europa che conta fino alla fine.

A proposito di derby, il grande protagonista è stato sicuramente Lorenzo Pellegrini che ha deciso la stracittadina con il suo gol, come era successo altre volte in passato.

Ma questo non dovrebbe cambiare quello che sarà il suo futuro. La società ha deciso di tenerlo fuori dal progetto e per lui potrebbe esserci la partenza già nel mercato di gennaio.

Roma, il derby non cambia il futuro: Pellegrini fuori dai piani

L’essere stato decisivo nel derby della Capitale, non cambia il destino di Lorenzo Pellegrini. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore rimane fuori dai piani della Roma e non ci sarà nessuno rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Troppo alto l’ingaggio percepito da 5 milioni di euro più uno di bonus. Per questo, per lui, potrebbe esserci l’addio definitivo già nel mercato di gennaio quando i club che si erano fatti avanti in estate, soprattutto dalla Premier League, potrebbero tornare alla carica.

Gasperini, idee chiare su Pellegrini

Anche Gasperini, prima del derby, aveva parlato del futuro di Pellegrini. Il tecnico ha ammesso come la società non lo consideri più parte del progetto e che sarebbe dovuto partire in estate. Questo non è successo e ciò lo ha fatto rimanere in rosa.

Per questo ora l’obiettivo è farlo rendere al meglio delle sue possibilità in campo prima di dirsi addio in maniera definitiva che sia a gennaio o che sia in estate.