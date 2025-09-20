Arrestato il pilota della Ferrari, le immagini hanno fatto il giro del mondo | La polizia lo seguiva da 6 anni

Il pilota della Ferrari è stato arrestato: immagini clamorose. La polizia lo seguiva da 6 anni

Il Mondiale di Formula 1 è ripartita dopo la pausa estiva e la conformazione della classifica per le prime posizioni sta assumendo una forma sempre più delineata. Infatti, la vittoria finale è un discorso tra tre piloti e due scuderie. Al primo posto troviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, ovvero Max Verstappen su Red Bull. Le due Ferrari sono le due delusioni della stagione. Le vettura non sono mai riusciti ad essere completamente competitive in pista e non sono mai riuscire a dar fastidio alle scuderie concorrenti.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno più volte presentato il loro disappunto sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia in maniera privata all’interno del paddock.

Intanto, arriva una clamorosa notizia che riguarda un pilota del Cavallino rampante che è stato arrestato e le immagini hanno fatto il giro del mondo. La polizia lo seguiva da tempo.

Ferrari, arrestato il pilota: la polizia lo seguiva da tanto tempo

Sono serviti sei anni per fermarlo, ma alla fine la polizia è riuscita a farcela. Infatti, in Repubblica Ceca, un signore di 51 anni era alla guida di una Ferrari da Formula 1 – poi non rivelatasi tale e non fuoriuscita da Maranello.

La polizia ha condannato l’uomo ad una pesante multa e al ritiro della patente. Il blitz è avvenuto nell’abitazione del signore in cui era parcheggiata la vettura. Il figlio dell’uomo, invece, ha lamentato una violazione dei diritti per quanto è accaduto, perchè la gente si era abituata a vedere la monoposto in giro per le autostrade.

Ferrari, tanti cambiamenti oppure potrebbero esserci delle conseguenze

La Ferrari, per provare a tornare competitiva, dovrà necessariamente riuscire a fare grandissimi cambiamenti sia dal punto di vista strategico che ingegneristico.

Altrimenti, potrebbero esserci delle conseguenze, come l’addio di qualche figura, come i piloti. E a tal proposito, il futuro di Charles Leclerc sembra essere in bilico proprio per questo motivo e per la volontà di competere del ragazzo.